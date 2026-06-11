17. DAN PROTESTA SRBA NA KIM: Nastavljeni skupovi podrške uhapšenim direktorima sa teritorije opštine Gračanica (VIDEO)

Protesti su i danas održani u drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na centralnom Kosovu.

Skupovi podrške uhapšenim direktorima sa teritorije opštine Gračanica nastavljeni su i danas u obrazovnim i zdravstvenim institucijama u toj opštini koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije.

Radnici Kliničko-bolničkog centra Priština sa privremenim sedištem u Gračanici okupili su se i ovog jutra na mirnom polučasovnom protestu. Podršku uhapšenim direktorima pružili su i zaposleni u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici.

Protesti su i danas održani u drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na centralnom Kosovu. Ovo je 17. dan kako se radnici okupljaju na polučasovnom protestu.

Skupovi podrške u svim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije na teritoriji opštine Gračanica traju od hapšenja direktora.

Sedmoro direktora privedeno je 19. maja jer su navodno počinili krivično delo „kršenje slobodnog opredeljenja birača“. Njima je Osnovni sud u Prištini 21. maja odredio pritvor do 30 dana. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe odbrane i potvrdio meru sudskog pritvora.

Autor: S.M.