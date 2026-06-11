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17. DAN PROTESTA SRBA NA KIM: Nastavljeni skupovi podrške uhapšenim direktorima sa teritorije opštine Gračanica (VIDEO)

Izvor: kosovo-online, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Protesti su i danas održani u drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na centralnom Kosovu.

Skupovi podrške uhapšenim direktorima sa teritorije opštine Gračanica nastavljeni su i danas u obrazovnim i zdravstvenim institucijama u toj opštini koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije.

Radnici Kliničko-bolničkog centra Priština sa privremenim sedištem u Gračanici okupili su se i ovog jutra na mirnom polučasovnom protestu. Podršku uhapšenim direktorima pružili su i zaposleni u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici.

Foto: Tanjug/VIDEO

Protesti su i danas održani u drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na centralnom Kosovu. Ovo je 17. dan kako se radnici okupljaju na polučasovnom protestu.

Skupovi podrške u svim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije na teritoriji opštine Gračanica traju od hapšenja direktora.

Foto: Tanjug/VIDEO

Sedmoro direktora privedeno je 19. maja jer su navodno počinili krivično delo „kršenje slobodnog opredeljenja birača“. Njima je Osnovni sud u Prištini 21. maja odredio pritvor do 30 dana. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe odbrane i potvrdio meru sudskog pritvora.

Autor: S.M.

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