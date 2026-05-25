I danas skupovi podrške uhapšenim direktorima u Gračanici

Radnici zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici i okolnim mestima i danas su se okupili na skupovima podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području opštine Gračanica.

Radnici KBC Priština u Gračanici okupili su se ispred ove zdravstvene ustanove kako bi na mirnom protestu pružili podršku uhapšenim Srbima, a njima su se na skupu pridružili i predsednik Srpske liste i direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek sa zaposlenima u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, potpredsednici Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović i predsednik opštine Gračanica Novak Živić.

Nakon protivpravnog privođenja Srba svoje nezadovoljstvo mirnim protestom izrazili su i zaposleni ispred Doma zdravlja u Gračanici, Interne i pedijatrijske klinike u Lapljem Selu, Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, OŠ "Braća Aksić" u Lipljanu, OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici, OŠ "Sveti Sava" u Sušici, Gimnazije i poljoprivredne škole Lipljan sa privremenim sedištem u Lepini, Srednjoškolskog centra u Lapljem Selu, ali i u ostalim prosvetnim i zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica.

Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od srede.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je u četvrtak pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Oni su privedeni u utorak jer su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

