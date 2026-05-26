SKUPŠTINA OPŠTINE GRAČANICA USVOJILA DEKLARACIJU! Zahteva se da se uhapšeni Srbi brane sa slobode

Izvor: Pink.rs/Kosovo online, Foto: RTV Gračanica ||

Skupština opštine Gračanica usvojila je danas Deklaraciju kojom se od nadležnih institucija traži da se uhapšenim odbornicima i direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija omogući da se brane sa slobode, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja.

Deklaracija je usvojena na predlog odbornika Srpske liste.

„Skupština opštine Gračanica izražava duboku zabrinutost povodom hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija koje doživljavamo kao nastavak političkog pritiska i institucionalne represije nad našim narodom i predstavnicima institucija u Gračanici“, stoji u Deklaraciji.

U dokumentu se osuđuje „nepravda, politički motivisani postupci i pritisak koji se sprovodi nad nedužnim ljudima čiji je jedini prekršaj to što su časno i odgovorno obavljali svoj posao u interesu građana“.

Zato Skupština opštine Gračanica zahteva od nadležnih institucija da uhapšenim direktorima i odbornicima bude omogućeno da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti uz dosledno držanje zakona na kojima počiva Ustav.

„Pozivamo međunarodnu zajednicu, predstavnike EU, Oebsa, Euleksa i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i da spreče dalje politički motivisane progone i zastrašivanja“, navodi se u Deklaraciji.

Dodaje da se Skupština opštine Gračanica ostaje čvrsto opredeljena za mir, stabilnost, dijalog i očuvanje institucija, prava srpskog naroda i ostalih zajednica na ovim prostorima.

Sedmoro Srba uhapšeno je prošle sedmice u Gračanici pod optužbom za „povredu slobodne volje birača“ i određen im je pritvor do 30 dana.

Njihove kolege iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova već danima izražavaju nezadovoljstvo, tražeći da budu pušteni da se brane za slobode.

Predsednik Srpske liste i direktor Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek istakao je na jučerašnjem skupu da su lekari i prosvetni radnici neophodni srpskom narodu.

​„Neverovatno je da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku, ali navikli smo na takvu matricu vlasti iz Prištine koje zajedno sa određenim satelitima, koji nažalost nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu strah i nemir među građane na centralnom Kosovu“, rekao je Elek.

Autor: Jovana Nerić

