SKUPŠTINA OPŠTINE GRAČANICA USVOJILA DEKLARACIJU! Zahteva se da se uhapšeni Srbi brane sa slobode

Skupština opštine Gračanica usvojila je danas Deklaraciju kojom se od nadležnih institucija traži da se uhapšenim odbornicima i direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija omogući da se brane sa slobode, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja.

Deklaracija je usvojena na predlog odbornika Srpske liste.

„Skupština opštine Gračanica izražava duboku zabrinutost povodom hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija koje doživljavamo kao nastavak političkog pritiska i institucionalne represije nad našim narodom i predstavnicima institucija u Gračanici“, stoji u Deklaraciji.

U dokumentu se osuđuje „nepravda, politički motivisani postupci i pritisak koji se sprovodi nad nedužnim ljudima čiji je jedini prekršaj to što su časno i odgovorno obavljali svoj posao u interesu građana“.

Zato Skupština opštine Gračanica zahteva od nadležnih institucija da uhapšenim direktorima i odbornicima bude omogućeno da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti uz dosledno držanje zakona na kojima počiva Ustav.

„Pozivamo međunarodnu zajednicu, predstavnike EU, Oebsa, Euleksa i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i da spreče dalje politički motivisane progone i zastrašivanja“, navodi se u Deklaraciji.

Dodaje da se Skupština opštine Gračanica ostaje čvrsto opredeljena za mir, stabilnost, dijalog i očuvanje institucija, prava srpskog naroda i ostalih zajednica na ovim prostorima.

Sedmoro Srba uhapšeno je prošle sedmice u Gračanici pod optužbom za „povredu slobodne volje birača“ i određen im je pritvor do 30 dana.

Njihove kolege iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova već danima izražavaju nezadovoljstvo, tražeći da budu pušteni da se brane za slobode.

Predsednik Srpske liste i direktor Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek istakao je na jučerašnjem skupu da su lekari i prosvetni radnici neophodni srpskom narodu.

​„Neverovatno je da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku, ali navikli smo na takvu matricu vlasti iz Prištine koje zajedno sa određenim satelitima, koji nažalost nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu strah i nemir među građane na centralnom Kosovu“, rekao je Elek.

Autor: Jovana Nerić