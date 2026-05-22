SOLIDARNOST NA DELU: Lekari i profesori u Gračanici telom brane svoje kolege – masovni skupovi podrške uhapšenim direktorima!

Na teritoriji opštine Gračanica i okolnih mesta i danas se ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija održavaju dostojanstveni, mirni protesti i skupovi podrške. Zaposleni u ovim ustanovama okupili su se u velikom broju kako bi iskazali apsolutnu solidarnost sa svojim kolegama i direktorima koji se nalaze u pritvoru, piše Tanjug.

Ispred KBC Priština u Gračanici okupili su se medicinski radnici u belim mantilima, a podršku su im na licu mesta pružili i članovi Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović. Istovremeno, jedinstvo i solidarnost pokazali su i zaposleni ispred Doma zdravlja u Gračanici, klinika u Lapljem Selu, kao i prosvetari ispred osnovnih i srednjih škola u Lipljanu, Sušici, Lepini i drugim mestima.

Sud u Prištini odredio pritvor od 30 dana: Politički pritisak pred izbore

Osnovni sud u Prištini odredio je u četvrtak pritvor do 30 dana za sedmoro uglednih lekara i profesora. Oni su privedeni pod optužbom za navodno "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a istraga je pokrenuta nakon izjava ministra u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama glasačima pred izbore 7. juna.

Ugledni lekari i prosvetari kojima je određen pritvor:

- prof. dr Bratislav Lazić – direktor KBC Priština - Gračanica

- dr Mirjana Dmitrijević – direktorka Doma zdravlja Gračanica

- dr Saša Mladenović – direktor Doma zdravlja u Donjoj Gušterici

- Ljubiša Karadžić – direktor OŠ "Miladin Mitić" Laplje Selo

- Boban Petrović – direktor Srednje elektrotehničke škole u Sušici

- Milica Dimić – direktorka OŠ "Braća Aksić" Lipljan

- Nebojša Rašić – direktor Srednje mašinske škole u Preocu

Srpska lista je najoštrije osudila ovu, kako navode, sramnu i politički motivisanu odluku režima Aljbina Kurtija protiv ljudi koji su čitav svoj život i karijere posvetili lečenju bolesnih, obrazovanju srpske dece i humanitarnom radu na Kosovu i Metohiji.

Petković: Udar na institucije koje znače život i opstanakDirektor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je cilj ove akcije Prištine direktno slabljenje stubova na kojima počiva svakodnevni život našeg naroda. Prema njegovim rečima, napad na zdravstvo i prosvetu ima jasne motive:

Rušenje dogovora sa EU: Pokušaj poništavanja rešenja od 15. marta kojim je obezbeđeno nesmetano funkcionisanje srpskih bolnica i škola na KiM.

Slabljenje odbrane interesa: Direktan udar na Srpsku listu kao ključni politički faktor zaštite prava našeg naroda u pokrajini.

Zastrašivanje građana: Pokušaj unošenja nesigurnosti među preostale stanovnike kako bi se izvršio pritisak na njihovo iseljavanje.

Autor: D.S.