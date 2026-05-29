TENZIJE NA KOSOVU I METOHIJI NE JENJAVAJU! Nastavljeni masovni protesti Srba u Gračanici, zaposleni poručili: Ne idemo odavde dok ne pustite naše direktore!

Skupovi podrške zaposlenih u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanica nastavljeni su i danas, u znak protesta zbog hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

Radnici Osnovne škole "Miladin Mitić" u Lapljem Selu i jutros su okupljanjem ispred ove institucije izrazili duboko nezadovoljstvo zbog neosnovanog i protivpravnog hapšenja sedmoro Srba, među kojima je i njihov direktor Ljubiša Karadžić.

Zaposleni su i ispred Doma zdravlja u Gračanici održali miran protest zbog hapšenja direktora ove zdravstvene ustanove Mirjane Dimitrijević, ali i ostalih rukovodilaca.

Mirni protesti radnika održani su i ispred Interne i pedijatrijske klinike u Lapljem Selu, KBC Priština - Gračanica, Doma zdravlja u Gušterici, OŠ "Braća Aksić" u Lipljanu, OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici, Srednjoškolskog centra u Lapljem Selu, OŠ "Sveti Sava" u Sušici, Gimnazije i Poljoprivredne škole Lipljan sa privremenim sedištem u Lepini, Srednje mašinske škole u Preocu, kao i u ostalim prosvetnim i zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica.

Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od prošle srede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pre nedelju dana pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Oni su privedeni 19. maja, jer su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

Autor: D.S.