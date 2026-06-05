Vučić: U međunarodnom razumevanju i saradnji leži ključ zajedničke budućnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas na plenarnom sastanku koji je održan u okviru Samita EU - ZB u Tivtu da je još jednom predstavio stavove Srbije o najvažnijim pitanjima o politici, ekonomiji i bezbednosti i dodao da veruje da u međunarodnom razumevanju, saradnji i odgovornosti leži ključ zajedničke budućnosti.

"Dobar i sadržajan razgovor i još bolja prilika da još jednom predstavim stavove Srbije o najvažnijim političkim, ekonomskim i bezbednosnim pitanjima koje će oblikovati budućnost našeg regiona", naveo je Vučić na instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Predsednik Srbije je dodao da posebnu vrednost ovom susretu daju okupljeni lideri regiona i EU, kao i činjenica da se na jednom mestu susreću različita iskustva, pogledi i interesi.

"Verujem da upravo u međunarodnom razumevanju, saradnji i odgovornosti leži ključ naše zajedničke budućnosti. Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim za generacije koje dolaze", istakao je predsednik.

Predsednik Srbije poručio je da predstoje brojni izazovi, ali i prilika da se region učini stabilnijim i uspešnijim.

"Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim za generacije koje dolaze", objavio je Vučić na instagram nalogu uz fotografiju sa učesnicima Samita iz regiona i Evrope.

U Tivtu se danas održava samit EU - Zapadni Balkan pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana" koji okuplja lidere EU i zemalja Zapadnog Balkana, a Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji predsedava skupom rekao je da samit potvrđuje prioritet koji EU pridaje odnosu sa Zapadnim Balkanom i omogućava EU da sagleda postignuti napredak, dok je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da je mesto Zapadnog Balkana u srcu Evropske unije.

Autor: Pink.rs