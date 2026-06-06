Mali: Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade, do sada više od 7.000 ugovora

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je država proširenjem garantne šeme za subvencinisane kredite sa dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima.

Mali je rekao Tanjugu da je više od 7.000 mladih rešilo svoje stambeno pitanje zahvaljujući Programu podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti i ocenio da su dosadašnji rezultati tog programa objektivno dobri.

"To je sjajan program, sa jedan odsto kamate. Ako pogledate kolike su kamate na stambene kredite, ako pogledate koliko je skočila cena kapitala i zbog inflacije i zbog globalnih izazova, to je prosto ponuda koja se ne odbija", rekao je Mali komentarišući nedavno usvojenu odluku Vlade Srbije o proširenju garantne šeme za stambene kredite za mlade.

Ministar je podsetio da država nadoknađuje nisku kamatnu stopu bankama.

"Na takav način pokazujemo i snagu naših javnih finansija i brigu prema ljudima. Mi ćemo sa tom politikom nastaviti", poručio je Mali.

Tražnja za ovim kreditima bila je, kako kaže, izuzetno visoka, a sam program doprineo je rastu domaće građevinske industrije i razvoju tržišta nekretnina.

"Zato smo i rešili da proširimo tu garantnu šemu i da damo još više šansi mladima da svoje stambeno pitanje reše na takav način. Mnogo sam srećan i ponosan na tu Vučićevu ideju i kako smo je, na kraju krajeva, sproveli. Uradili smo dosta toga i dosta toga tek treba da uradimo, puno toga da ispravimo, ali su rezultati onoga što smo do sada uradili objektivno dobri", zaključio je Mali.

Vlada Srbije usvojila je početkom maja Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se ova sredstva uvećavaju za dodatnih 300 miliona evra, tako da ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra.

Na ovaj način omogućava se nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima starosti od 20 do 35 godina u kupovini prve stambene nepokretnosti, saopšteno je tada iz Vlade Srbije.

U Programu mogu da učestvuju svi mladi, bez obzira na radni status, da li su zaposleni ili nezaposleni, da li su poljoprivrednici ili obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti ili samostalni umetnici.

Maksimalan iznos kredita je 100.000 evra, a na njega imaju pravo svi mladi starosti od 20 do 35 godina čije je prebivalište na teritoriji Srbije.

Učešće u ovom kreditu iznosi jedan odsto, a država će pružati pomoć mladima u prvih šest godina kredita, tako što će svakog meseca dodavati 124 evra iz budžeta za svakog korisnika kredita.

Kamata je u prvih šest godina fiksna i iznosi 3,5 odsto (klijent plaća 1,5 odsto). Grejs period je do 12 meseci.

Program stambenih kredita za mlade odnosi se na kupovinu prve stambene nepokretnosti, što podrazumeva da korisnik kredita do tada nije imao stambenu nepokretnost u vlasništvu niti je bio korisnik stambenog kredita do tada.

Nepokretnost mora biti namenjena stanovanju i ne može se izdati niti otuđiti u periodu od šest godina po odobrenju kredita. Kredit se može koristiti i za izgradnju kuće ili za kupovinu montažne kuće.

Vikendice se ne računaju kao stambene nepokretnosti. Makismalan rok otplate kredita je 40 godina, a uslov je da se kredit otplati do 70. godine života korisnika kredita.

Nekretnina koja se kupuje ovim kreditom mora biti uknjižena, a prijava za korišćenje ovog kredita podnosi se u poslovnicama banaka koje učestvuju u programu.

Dokumentacija se priprema u skladu sa zahtevima banke kod koje se zahtev podnosi. Za korišćenje kredita mogu da apliciraju i vlasnici zemljišta koje nije građevinsko, a interesent može da konkuriše za kredit i ako je u braku sa supružnikom koji je već vlasnik određene nekretnine.

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti predstavljaju najznačajniji obavezni trošak.

Korisnik kredita ne sme imati neizmirene obaveze prema bankama u poslednjih 12 meseci pre podnošenja prijave za učešće u programu.

Država daje garancije bankama na ove kredite u visini od 40 odsto iznosa odobrenog kredita za svakog pojedinačnog korisnika, a u prvih 10 godina otplate kredita.

Autor: Jovana Nerić