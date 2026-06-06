'JASNO SE VIDI KURTIJEVA METODOLOGIJA REPRESIJE' Simić: Izlazak na izbore i podrška Srpskoj listi važni za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Član predsedništva Srpske liste Slavko Simić pozvao je sve Srbe na KiM da izađu na izbore u nedelju u najvećem mogućem broju i daju glas Srpskoj listi i poručio da je to važno za opstanak srpskog naroda u pokrajini.

Odgovarajući na pitanje novinara uoči predizborne konvencije u Gračanici, kako vidi sve što se dešavalo u prethodnom periodu na KiM, Simić je rekao da i pre nego što je krenula zvanična kampanja, ali i u toku kampanje, pokret Samoopredeljenje i režim Aljbina Kurtija pokrenuli su ekstremnu represiju prema srpskom narodu na svim nivoima i u opštinama sa srpskom većinom.

"Najpre su ovde u Gračanici uhapšeni naši lekari, naši nastavnici koji su neosnovano osuđeni, dobili su 30 dana. Zatim je u četvrtak uhapšen naš član i aktivista Aleksandar Trajković u Ugljaru, kome je takođe određen pritvor. Juče smo videli u Severnoj Mitrovici da su privođeni i gradonačelnik i predsednik Skupštine samo zato što su želeli da sprovedu legitimnu skupštinsku odluku. Pritisci su prisutni svakoga dana na svim nivoima, na srpski narod i na naše aktiviste", rekao je on.

Prema rečima Simića, jasno se vidi Kurtijeva metodologija represije i da je i cilj, a to je zastrašivanje Srba pred izbore, kako bi se smanjila podrška Srpskoj listi.

"To se radi kako bi se otvorio put Kurtijevom poslušniku, odnosno Kurtijevom miljeniku Nenadu Rašiću, koji jednostavno želi da nam otme i ovoga puta taj jedan poslanički mandat i da zajedno sa Kurtijem nastavi da šteti vitalnim interesima opstanka našeg naroda na ovim prostorima. Zbog toga Kurti uporno insistira na Rašiću, investira u njega, zato što on radi na podeli našeg naroda", dodao je on.

Simić je još jednom ponovio da je cilj Kurtija da zastraši sprski narod.

"Da mu oduzme snagu, da padnemo na kolena i da se na izborima koji se održavaju sutra smanji podrška koju srpski narod zdušno daje Srpskoj listi i da se otvori put njegovim poslušnicima", rekao je Simić.

On je poručio sprskom narodu da izađu sutra u najvećem mogućem broju sa svojim porodicama na birališta.

"Da na svakom glasačkom listiću zaokruže broj 119, Srpsku listu, i da tako odnesemo jednu veliku pobedu i uzmemo svih 10 poslaničkih mandata", istakao je Simić.

On je rekao da građani na KiM shvataju da je ovo trenutak kada ne smemo da se delimo.

"Trenutak kada moramo da se podignemo, da verujemo u sebe i da jednostavno idemo dalje. Bez obzira na sve ono što se dešavalo, mi moramo da se podignemo, moramo da se borimo da opstanemo, a jedina šansa nam je da sada, sutra, na ovim vanrednim parlamentarnim izborima. Da izađemo u najvećem mogućem broju na birališta, da uzmemo svih 10 poslaničkih mandata, da naš narod preuzme sve te pozicije koje mu pripadaju u instituciji, da upravo preko tih pozicija budemo vezivno tkivo sa Vladom Srbije", rekao je Simić.

Dodao je da će to omogućiti da naša država može da nastavi da pomaže narodu na KiM u svakom smislu, jer bez podrške ne bi mogli da opstanu.

Autor: Jovana Nerić