Građani Kosovske Mitrovice i Gračanice očekuju opstanak Srba na KiM: Navode da će podržati Srpsku listu (FOTO)

Građani Gračanice i severnog dela Kosovske Mitrovice pred sutrašnje izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija kažu da očekuju da bude obezbeđen opstanak Srba na KiM i navode da će na izborima podržati Srpsku listu (SL).

Jovica Vasić iz Gračanice kaže da se nada da će izbori proteći u miru i smatra da treba da se glasa za Srpsku listu.

"Ne bih znao više baš da komentarišem šta Priština očekuje. Mi, Srbi na Kosovu, očekujemo boljitak i, normalno, treba da se izađe da se glasa za Srpsku listu, 119", rekao je on za Tanjug.

Drugi meštanin Gračanice takođe navodi da će na sutrašnjim izborima glas dati Srpskoj listi.

"Nadam se da ćemo doći do mira i slobodnog kretanja na Kosovu i Metohiji, jer ovako ne može više. Želim da sutra ujutru izađu masovno da glasaju za Srpsku listu", kaže on.

"Srpska lista pobeđuje, nemam šta drugo da dodam", kaže još jedan meštanin Gračanice.

Građani Kosovske Mitrovice dan pre izbora kažu da je potrebno da bude obezbeđen njihov ostanak i opstanak na vekovnim ognjištima.

Miladinka Božović iz Kosovske Mitrovice izrazila je očekivanje da će nakon sutrašnjih izbora biti obezbeđen opstanak Srba na KiM i nova zapošljavanja.

"Očekujem da izađemo i da svi glasamo za Srpsku listu, za Srbiju, da ostanemo na KiM, da nas niko ne dira, da može da se živi, zapošljava, da bude bolje i u dobrom redu", kazala je ona.

Ističe da Srbi na Kosovu i Metohiji podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Njen sugrađanin, Branislav Krstić, kaže da se nada da će nakon ovih izbora biti formirane institucije u Prištini jer je to, kako navodi, preduslov da se pokrene dijalog Beograda i Prištine i rešavanje situacije na severu KiM, ali i u drugim srpskim sredinama.

"Nadam se da će se na ovim izborima dobiti konačno sve centralne institucije na Kosovu, to je definitivno preko potrebno da bi se nastavio dijalog", kazao je Krstić.

Mitrovčanin Vasilije ne očekuje velike promene posle sutrašnjih izbora, ali ističe da je nužno da bude bolje na severu kako bi Srbi opstali i ostali na svojim ognjištima.

Kaže da umnogome zavisi i od samih građana, odnosno od toga da li će i u kom broju izaći na izbore, ali i od toga za koga će glasati.

"To zavisi i od nas, da li ćemo da izađemo, u kom broju, za koga ćemo da glasamo, da li ćemo na taj način obezbediti da ostanemo i opstanemo ovde na severu Kosova", kazao je on.

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM) sutra se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, nakon što parlament nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova.

Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista (SL) na glasačkom listiću je pod brojem 119.

Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, pravo glasa ima 2.092.174 građana i to 1.959.962 na KiM, a 132.212 birača registrovano je za glasanje van KiM.

Izbori se održavaju u atmosferi jakih pritisaka Prištine na Srbe i Srpsku listu.

Autor: Pink.rs