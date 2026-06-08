RIHA OŠTRO OPLELA PO BLOKADERIMA: Treba vam šire obrazovanje, da ste bar nešto pročitali! (VIDEO)

Na društvenoj mreži X (bivši Tviter) buknuo je pravi rat rečima nakon što je nalog "Poljoprivredni blokada", koji vode studenti u protestu, kritikovao ideju ujedinjenja opozicije rečima da je to samo sistem "sjaha Kurta, uzjaha Murta" i da su zemlji potrebne duboke sistemske promene.

Na ove stavove oštro je reagovano sa naloga Antonela Riha, gde je studentima poručeno da im nedostaje šire znanje ako već žele da se bave politikom.

Znam, to se ne uči na Poljoprivrednom, potrebno je malo šire, drugačije, obrazovanje🤷‍♀️a nije teško, samo da se uloži mali napor, čitanje, razgovor sa akterima, razmišljanje. Bilo bi korisno, kada su već ušli u politiku. Želim studentima da dožive to osećanje koje smo imali mi… https://t.co/pljVXwgDMI — Antonela Riha (@RihaAntonela) 07. јун 2026.

- Znam, to se ne uči na Poljoprivrednom, potrebno je malo šire, drugačije, obrazovanje, a nije teško, samo da se uloži mali napor, čitanje, razgovor sa akterima, razmišljanje. Bilo bi korisno, kada su već ušli u politiku. Želim studentima da dožive to osećanje koje smo imali mi kada smo pobedili tiranina. I da budu bolji od nas! – navodi se u ovoj objavi.

Skandal na tribini Proglasa: Pravi se lud pred kamerama!

Sa druge strane, na istoj društvenoj mreži, pažnju javnosti privukao je i odvojeni video-snimak koji je podelio korisnik pod imenom "pasha". U tom video-prilogu novinarka direktno propituje jednog od prisutnih muškaraca o brutalnom incidentu i napadu na kolegu iz "Frankfurtskih vesti" tokom tribine "Proglasa".

Ovo je falanga koja je tukla novinara na tribini Proglasa u Frankfurtu.



Pravi se lud?

Ne zna šta se desilo? Nadam se da i tamo postoji neki zakon i da će da ga procesuiraju! pic.twitter.com/hfUqz2ldmW — PASHA (@jedanjepasha) 08. јун 2026.

Iako postoje jasni snimci, akter incidenta pred kamerama uporno pokušava da se opravda i glumi potpunu neupućenost.

- Ovo je falanga koja je tukla novinara na tribini Proglasa. Pravi se lud? Ne zna šta se desilo? Nadam se da i tamo postoji neki zakon i da će da ga procesuiraju! – stoji u komentaru uz ovaj šokantan video-snimak.

Autor: D.S.