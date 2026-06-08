DEFINITIVNO JE! Vučić za Pink: Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će pre 28. juna, odnosno Vidovdana biti otvoren autoput Čačak-Kraljevo.

"Znam mnogo ljudi koji su došli iz Kraljeva u Beograd, sad će moći za manje od sat i po da dođu od Beograda do Kraljeva. Prosto neverovatno", rekao je Vučić na TV Pink.

Vučić je potvrdio da će autoput definitivno biti otvoren pre Vidovdana.

"Zato što su ovi naši protivnici zakazali skup u Kraljevu, pa hoću da ljudi idu novim autoputem. Želim da se raduju uspesima Srbije. Oni su, kao i mi, siguran sam, željni uspeha", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je njegove protivnike neko odveo na pogrešan put, ali da je dobro da oni vide uspehe u kojima su i oni učestvovali.

"I zato je važno da uradimo sve ono što oni nikada nisu uradili, o čemu nikada nisu ni razmišljali, što nisu ni sanjali", rekao je Vučić.

Političkim protivnicima je poručio da je važno da sanjaju nešto više u budućnosti od, kako je rekao, premlaćivanja političkih protivnika i nasilja.

"Kada sanjate tako visoko i kada podižete tu lestvicu, onda te ciljeve i možete da ostvarite. Tako da, svakako biće otvoreno pre 28. juna", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs