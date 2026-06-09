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Važan sastanak u Švajcarskoj: Ambasada ugostila članove Saveta država i Nacionalnog saveta, pa govorili o lošem položaju Srba na Kosmetu

Izvor: Pink.rs, Foto: Twitter.com/Serbia in Switzerland ||

Danas je Ambasada Srbije u Švajcarskoj bila domaćin radnog ručka za Parlamentarnu grupu prijateljstva Švajcarske i Srbije.

Ambasada je imala čast da ugosti dva člana Saveta država i dvanaest članova Nacionalnog saveta, uključujući kopredsednike Grupe, Christian Imark i Sibel Arslan, koja ujedno obavlja i funkciju predsednice Spoljnopolitičkog odbora Nacionalnog saveta.

Parlamentarna grupa prijateljstva Švajcarske i Srbije nastavlja da beleži stabilan rast, povećavši broj članova sa 17 u decembru prošle godine na 23 danas. Time je postala peta najveća parlamentarna grupa prijateljstva u Saveznoj skupštini Švajcarske, što odražava sve veće interesovanje za jačanje bilateralnih odnosa između Švajcarske i Srbije.

Razgovor je bio usmeren na dve glavne teme: uspešnu posetu švajcarskog predsednika Gi Parmelana Srbiji u aprilu i aktuelnu situaciju na Kosovu i Metohiji, posebno u svetlu predstojećeg glasanja u Nacionalnom savetu o produženju mandata Swisscoy-a, švajcarskog kontingenta u okviru KFOR.

Značajan deo programa bio je posvećen položaju ljudskih prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Jovana Radosavljević sa Kosova i Metohije svedočila je o kršenju ljudskih prava Srba. Jedan švajcarsko-srpski privrednik takođe je izneo zabrinjavajući slučaj svog rođaka koji je, kako je naveo, bio proizvoljno uhapšen od strane takozvane kosovske specijalne policije i zlostavljan tokom pritvora, što je dovelo do naglog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Autor: Pink.rs

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