AKTUELNO

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U ZRENJANINU OBIŠLA INDUSTRIJSKU ZONU Predstavnicima kineske kompanije 'Guannan Holding Group' predstavljeni razvojni potencijali ovog banatskog grada

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u Zrenjaninu, zajedno sa gradonačelnikom Simom Salapurom i vlasnikom kineske kompanije „Guannan Holding Group“ Cai Šaosjongom obišla je industrijsku zonu Jugoistok II D.

Ministarka Mesarović je u Zrenjaninu održala sastanak na kojem su predstavljeni industrijski, infrastrukturni i razvojni potencijali ovog grada, kao i prednosti koje nudi budućim investitorima.

-Srbija je danas prepoznata kao sigurna i stabilna destinacija za ulaganja, zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić. Nastavljamo da se borimo za svaku novu investiciju, nova radna mesta i ravnomeran razvoj svih delova naše zemlje - rekla je Mesarović.

pročitajte još

Đurđević Stamenkovski: Krećemo u aktivnosti pod nazivom 'Među svojim'

Autor: Pink.rs

#Adrijana Mesarović

#Grad

#Kineska kompanija

#Razvoj

#Zrenjanin

POVEZANE VESTI

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ SA GRADONAČELNIKOM ZRENJANINA RAZGOVARALA O DALjEM RAZVOJU NAJVEĆEG BANATSKOG GRADA Prisustvovali i predstavnici fabrike 'DRAXLMA

Politika

141,6 MILIONA ZA BAČKI PETROVAC Ministarka Mesarović: Do septembra gotova dva ključna kraka za industrijsku zonu

Politika

KINESKE INVESTICIJE POBOLJŠALE EKONOMSKU SLIKU SRBIJE: Ministarka Mesarović dočekala delegaciju kompanije 'HBIS GROUP'

Politika

Ministarka Mesarović sastala se sa kompanijom'Geely Auto Group - ZEEKR' u Šangaju - Razgovarali o mogućnostima ulaganja u Srbiju, predstavljene sve pr

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KOMPANIJE 'BROSE': Radimo na jačanju naše ekonomije

Politika

MESAROVIĆ SE U ŠANGAJU SASTALA SA DELEGACIJOM KOMPANIJE ,'Geely Auto Group - ZEEKR': Predstavili smo komparativne prednosti našeg tržišta i visokoobra