NAKON ZRENJANINA VELIKI INVESTITORI OBIŠLI INDUSTRIJSKU ZONU U ŠIDU SA MINISTARKOM MESAROVIĆ Najavili velika ulaganja, predstavljeni potencijali opštine (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović je posetila je Šid gde je obišla industrijsku zonu Adaševci i održala sastanak na kojem su predstavljeni privredni, infrastrukturni i razvojni potencijali ove opštine.

- U Šidu, zajedno sa predsednikom opštine Zoranom Semenovićem i vlasnikom kineske kompanije „Guannan Holding Group“ gospodinom Cai Šaosjongom, obišli smo industrijsku zonu Adaševci i održali sastanak na kojem su predstavljeni privredni, infrastrukturni i razvojni potencijali ove opštine, kao i prednosti koje Šid nudi budućim investitorima- istakla je ministarka na svom Instagram nalogu.

Ona je naglasila da Srbija uspešno gradi sve bolji poslovni ambijent koji prepoznaju i cene kompanije iz celog sveta.

- Upravo zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, naša zemlja danas privlači sve veći broj investicija koje donose nove razvojne prilike lokalnim samoupravama. Nastavljamo predano da radimo na jačanju privrede, otvaranju novih radnih mesta i stvaranju uslova za još brži ekonomski razvoj Srbije- zaključila je.

Podsećamo, ova kompanija juče je posetila i industrijsku zonu u Zrenjaninu.

- U Zrenjaninu, zajedno sa gradonačelnikom Simom Salapurom i vlasnikom kineske kompanije „Guannan Holding Group“ gospodinom Cai Šaosjongom obišli smo industrijsku zonu Jugoistok II D i održali sastanak na kojem su predstavljeni industrijski, infrastrukturni i razvojni potencijali ovog grada, kao i prednosti koje Zrenjanin nudi budućim investitorima. Srbija je danas prepoznata kao sigurna i stabilna destinacija za ulaganja, zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić. Nastavljamo da se borimo za svaku novu investiciju, nova radna mesta i ravnomeran razvoj svih delova naše zemlje- naglasila je potpredsednica Vlade.

Autor: Jovana Nerić