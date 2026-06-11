Đedović Handanović o sudbini NIS-a: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

Ministarka Đedović Handanović izjavila je da je Srbija završila pregovore o NIS-u, a konačna sudbina zavisi od Rusije i Mađarske.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je država Srbija uspešno okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL u vezi sa ugovorom akcionara u Naftnoj industriji Srbije (NIS). Nakon što je juče putem društvenih mreža obavestila javnost o postignutom kompromisu, ministarka se danas ponovo oglasila, detaljno objašnjavajući šta ovaj dogovor znači za energetsku stabilnost zemlje.

Sve je u rukama Rusije i Mađarske

Govoreći o daljim koracima u ovom kompleksnom procesu, ministarka je naglasila da je srpska strana ispunila sve svoje obaveze, zaštitila nacionalne interese i da sada konačan ishod zavisi isključivo od glavnih aktera potencijalne kupoprodaje.



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- Mi smo naš posao završili. Sada je sve u rukama ruske i mađarske strane, odnosno da oni postignu sporazum o izlasku ruskog vlasništva i da to američka administracija i odobri.

Veća ovlašćenja i zaštitni mehanizmi za Srbiju

Jedan od glavnih ciljeva dugotrajnih i teških pregovora bio je povratak uticaja države u upravljanju Naftnom industrijom Srbije. Ministarka je istakla da će, u slučaju realizacije transakcije, Srbija dobiti mehanizme kojima će moći da štiti svoje tržište.

- Mi smo vodili intenzivne i teške pregovore sa mađarskim MOL-om, pre svega da bismo našu poziciju, srpsku poziciju, u Naftnoj industriji Srbije poboljšali i to smo uspeli. Am, ukoliko do transakcije dođe i ona bude odobrena od strane američke administracije, Srbija dobija dodatnih pet posto učešća u Naftnoj industriji Srbije, što je veoma važno sa aspekta donošenja važnih odluka za kompaniju, ali i blokiranja odluka koje nisu u interesu naše zemlje.

Kako bi se sprečile potencijalno nepovoljne situacije u poslovanju kompanije, srpski predstavnici će u novom odnosu snaga imati daleko važniju ulogu u upravljačkim telima NIS-a.

- Naši članovi i predstavnici Srbije u Odboru direktora Naftne industrije Srbije dobijaju veća ovlašćenja u smislu da mogu da podrže odluke koje su pre svega u interesu Republike Srbije, odnosno da blokiraju odluke koje to nisu.

Rad Rafinerije u Pančevu kao stub stabilnosti

Kao strateški najvažniji energetski resurs, Rafinerija nafte u Pančevu bila je u samom centru pregovora. Prema postignutom dogovoru sa Mađarima, rafinerija mora nastaviti rad sa najmanje onim kapacitetima koje je ostvarivala u poslednje četiri godine, pre nego što su stupile na snagu američke sankcije koje su iskomplikovale rad kompanije.

- Veoma važno, o tome smo dugo razgovarali, je budući rad Rafinerije u Pančevu, a to je da se mi osiguramo da ona radi u kapacitetima barem onolikim koliki je NIS imao u prošlosti i to u najboljim godinama svog rada, a da se naše tržište naftnih derivata zadovoljava pre svega radom Rafinerije u Pančevu.

Osvrćući se na aktuelnu globalnu situaciju i geopolitičke tenzije, ministarka Đedović Handanović je ukazala na to koliko je očuvanje pune proizvodnje u Pančevu ključno za građane Srbije i stabilnost cena na pumpama.

- Videli smo koliko je značajan rad Rafinerije u Pančevu, pre svega u momentima krize, kao što je ova poslednja koja se događa usled konflikta na Bliskom istoku, gde imamo velika povećanja cena sirove nafte i naftnih derivata, a oslanjajući se na našu Rafineriju u Pančevu mogli smo da osiguramo stabilnost snabdevanja, ali i da cene nadgledamo da one budu prihvatljive za naše građane.

Zaključujući svoje obraćanje o uspehu pregovora sa MOL-om, ministarka je istakla da napori države već uveliko daju rezultate u praksi, te da je energetska stabilnost očuvana uprkos otežavajućim spoljnim okolnostima.

- Sve to nije jednostavno i zato je važno da mi našu poziciju zaštitimo što bolje, u čemu smo i uspeli. Podsećam, nije bilo nestašica, nije bilo naglih skokova cena. Građani nisu osetili sve probleme sa kojima se suočavamo već 18 meseci kada su u pitanju izveštaji komisije.

Srbija postigla dogovor s MOL-om za NIS

Podsetimo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je juče da je država postigla dogovor s mađarskim MOL-om o Naftnoj industriji Srbije.Ministarka je vest objavila na svom instagram profilu u kome navodi da je posle dugotrajnih pregovora postigut kompromis.

- Danas smo uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa madjarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (“shareholder agreement”) između Republike Srbije i MOL-a.

Ono sto je dogovoreno izmedju Srbije i MOL-a, izmedju ostalog, je:

ukoliko Gaspromneft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56.15% udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih 5 odsto akcija u NIS-u sto će drzavi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju.

Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima, kao u poslednje 4 godine pre uvodjenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao. Upravo ovakav rad Rafinerije, a neophodan da zadovolji srpsko tržište naftnih derivata, bilo je jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu i ponosna sam što smo uspeli da napravimo veoma važan i koristan dogovor za gradjane Srbije.

Članovi srpske strane u odboru direktora NIS-a imaće generalno veća ovlašćenja nego do sada u donošenju ali i blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Republiku Srbiju. Takav uticaj država Srbija nije imala od 2008.godine kada je NIS privatizovan.

Nastavljamo da radimo posvećeno na pronalaženju dugoročnog rešenja za kompaniju NIS, a usled uvodjenja američkih sankcija, za koje država Srbija, njena Vlada ili njeni gradjani nisu ništa krivi - napisala je ministarka.

Autor: D.Bošković