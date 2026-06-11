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DRUŠTVO KOJE BRINE JE ZDRAVO DRUŠTVO! Milica Đurđević Stamenkovski u Kragujevcu: 'Male pčelice' su simbol zajedništva i ljudskosti!

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je u Kragujevcu slavi Doma za odrasla invalidna lica „Male pčelice“, gde je poručila da je snaga jedne zajednice u tome koliko vodimo računa jedni o drugima.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

Sveti Luka Krimski proslavljen je u Domu „Male pčelice“ u Kragujevcu uz poruke nade, sloge i zajedništva. Ministarka Đurđević Stamenkovski nije krila zadovoljstvo atmosferom koja vlada u ovoj ustanovi, naglasivši da ona odavno prevazilazi okvire obične institucije.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

– Drago mi je što su „Male pčelice“ više od institucije. Drago mi je što su one, pre svega, jedna zajednica, jedna zadruga, okupljanje ljudi oko pravih vrednosti – istakla je ministarka, dodajući da samo ime „Male pčelice“ savršeno oslikava rad, marljivost i posvećenost koje zaposleni i korisnici svakodnevno neguju.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

Ona je ukazala na to da svaki korisnik ove ustanove nosi svoju tešku i specifičnu životnu priču, zbog čega je ključno stvoriti okruženje u kojem će se svako osećati prihvaćeno.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

– Najvažnije je da u okruženju ispunjenom razumevanjem, pažnjom i ljubavlju svaki čovek dobije priliku da razvija svoje talente, stiče nova znanja i oseća pripadišnost zajednici – poručila je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

Poseban deo posete ministarka je posvetila onima koji su stub sistema socijalne zaštite – lekarima, negovateljima i stručnim radnicima.

– To su diskretni heroji našeg društva, ljudi koji svojim radom, strpljenjem i požrtvovanošću korisnicima pružaju podršku onda kada je najpotrebnija – naglasila je ministarka.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

U duhu slavljenja života i rasta, Ministarstvo je „Malim pčelicama“ poklonilo 200 sadnica višnje. Ovi plodovi, koje će korisnici i zaposleni zajedno zasaditi u krugu ustanove, simbolizovaće dugovečnost, saradnju i sve ono što se postiže kada se radi složno.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

Ministarka je na kraju svim prisutnima poželela dobro zdravlje, mir i snagu, uz jasnu poruku da će sistem socijalne zaštite nastaviti da gradi zajednicu u kojoj je čovek uvek na prvom mestu.

Autor: D.S.

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