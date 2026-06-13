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Dalibor Marković Palma prisustvovao sparing mečevima u trening sali KBK i BK 'Palmini tigrovi'

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

ODBROJAVANJE DO VELIKOG SPORTSKOG SPEKTAKLA U KONČAREVU

U KBK i BK „Palmini tigrovi“ u Jagodini ušlo se u završnu fazu priprema pred veliki sportski spektakl, koji će po 24. put biti održan u Končarevu kraj Jagodine. Od prošle godine ova manifestacija nosi memorijalni karakter u čast osnivača i predsednika Kik boks kluba „Palmini tigrovi“ i jednog od najvećih promotera kik boksa na svetu, Dragana Markovića Palme.

Biće to još jedna „Noć tigrova“, koju će obeležiti povratak u ring Aleksandra Konovalova, jednog od najvećih kik boksera svih vremena. Ove godine će prvi put u dresu Boks kluba „Palmini tigrovi“ nastupiti i naš proslavljeni bokser Darko Stevanović, rodom iz Kladova.

U trening sali KBK i BK „Palmini tigrovi“ večeras je održano više sparing mečeva, u kojima su učestvovali Aleksandar Konovalov, Darko Stevanović, kao i braća Jovan i Stevan Sekulić iz Kik boks kluba „Kombat“ iz Smedereva, koji su došli da pomognu pripreme Palminih tigrova. Jovan Sekulić je dvostruki juniorski prvak sveta, trostruki osvajač Evropskog kupa i osvajač Svetskog kupa, dok je Stevan Sekulić tri puta osvajao Svetski i Evropski kup. Sve je proteklo pod budnim okom Dalibora Markovića Palme kao i trenera Palminih tigrova Slobodana Jocića i Nebojše Jelića.

https://www.instagram.com/p/DZf7t40DENt/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Autor: D.Bošković

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