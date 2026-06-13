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U Umčarima sabor Srbija pobeđuje! Lončar: Srbija ekonomski napreduje zahvaljujući Vučiću

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VIDEO ||

U Umčarima, opština Grocka, danas se održava veliki narodni sabor "Srbija pobeđuje", kojem je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je u razgovoru sa građanima rekao da Srbija ekonomski napreduje zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću koji je, kako je istakao, obezbedio mir i stabilnost i koji se zalaže za dijalog i jedinstvo.

Na narodnom saboru, na kome se okupio veliki broj građana sa transparentima "Srbija pobeđuje" i zastavama Srbije, Lončar je rekao da moramo da pokažemo da zlo nije jače od dobrog i da će dobro uvek da pobedi zbog naše dece i svih koji žele normalan i pristojan život.

Foto: Tanjug/VIDEO

"Srbiji je Vučić doneo ugled koji ima i treba da mu pomognemo da gura napred Srbiju, da budu veće plate i penzije, da bude više radnih mesta i da bude Srbija bolja za život", naveo je Lončar.

On je u razgovoru sa građanima najavio da će Dom zdravlja u Leštanu početi da se radi najkasnije u septembru, a da će do tada građani moći dva puta nedeljno da obavljaju preglede u mobilnoj ambulanti u Vinči, za koju se čeka samo registracija.

"Stigla je prva mobilna ambulanta, dok ne napravimo Dom zdravlja u Leštanima, imaćete u Vinči dva puta nedeljno da dođe lekar i sestra da vas pregledaju i šta god vam treba završićemo tu, a što ne možemo tu, ići ćemo dalje", kazao je Lončar.

Foto: Tanjug/VIDEO

Ministar je zahvalio svim građanima na današnjem skupu, ali i na tome što su izdržali prethodnu izuzetno tešku godinu, kada je, kako je istakao, većina građana bila talac manjine koja je smatrala da može da maltretira sve druge.

"Hvala vam na tome što ste sve izdržali i što ste nam dali snagu da uspemo da se izborimo i da pomognemo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prevaziđe sve te stvari, jer budimo realni, jedini cilj je bio da 'skinu' Vučića", rekao je Lončar.

Foto: Tanjug/VIDEO

Zajedno sa ministrom Lončarom na narodnom saboru u Umčarima bili su predsednik opštine Grocka Aleksandar Rajković i član Opštinskog veća i Gradskog odbora Srpske napredne stranke Rade Ivetić.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Politika

#Sabor

#Srbija

#Zlatibor Lončar

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