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'NEĆU DA PRIMIM PICULU ZBOG SVEGA ŠTO JE RADIO' Vučić jasan: Čim on ima problema znam da smo na dobrom putu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug / AMIR HAMZAGIĆ ||

Prede Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da nikada neće da primi Tonina Piculu

- Nama nije ništa problem, njemu je. Čim on ima problema znam da smo na dobrom putu - rekao je Vučić o Toninu Piculi.

- Rekao sam samo da neću da ga primim zbog svega što je radio. Ali pustite Piculu, imam nešto važnije. Zaprepastilo me što sam u Tivtu na više satsanaka čuo kako sad saradnja i sa Amerikom? - objasnio je te dodao da se svet menja i da je pukotina u odnosu na SAD sve veća. Predsednik dodaje da je sve ove godine uspevao da vodi uspešnu politiku, ali o tome neće da odlučuje Picula.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

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