Trifunović: Srbi na KiM izloženi diskriminaciji, zastrašivanju i pritiscima

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je danas da je položaj srpske zajednice na prostoru AP Kosovo i Metohija težak i da su Srbi izloženi diskriminaciji, zastrašivanju, pritiscima i kršenju ljudskih prava.

Trifunović je za list "Blick", nekoliko dana nakon što je Donji dom švajcarskog parlamenta odobrio produženje mandata švajcarskog vojnog kontingenta u sastavu Kfora i didkutovao o teškom položaju Srba u Pokrajini, istakao da se bezbednosna situacija značajno pogoršala od dolaska na vlast Albjina Kurtija i poručio da vlada u Prištini mora da ode.

"Neće biti mira sve dok vlasti privremenih prištinskih institucija ne odu", rekao je Trifunović.

On je rekao da Srbi na KiM žive u strahu i naglasio značaj snaga Kfora na terenu.

Švajcarski parlament podržao je u četvrtak produžetak mandata švajcarskog kontingenta Sviskoj u okviru Kfora do 2029. godine na predlog Vlade Švajcarske, a tokom debate poslanici Švajcarske narodne partije (SVP) prvi put su pokrenuli parlamntarnu raspravu o pitanju ugroženosti Srba u AP Kosovo i Metohija i o tome šta međunarodne misije rade kada je reč o zaštiti ljudskih prava manjinskih zajednica na tim prostorima.

U parlamentarnoj debati o Kforu nije bilo reči samo o tome da li švajcarski vojnici treba da ostanu ili da se vrate kući, već je tema bila šta treba učiniti da bi njihov povratak uopšte bio moguć - zaustavljanje pritisaka na srpsku zajednicu, poštovanje ljudskih prava, bezbednost manjina i deeskalacija na terenu.

Tokom debate, poslanici SVP zatražili su od ministra odbrane Martina Pfistera i predstavnika nadležnog parlamentarnog odbora da objasne koje konkretne mere Švajcarska preduzima radi da zaštiti srpsku zajednicu na KiM, ističući da da se o stabilizaciji prilika na tim prostorima ne može govoriti bez razmatranja položaja Srba i poštovanja njihovih prava.

Za predlog Vlade o produžetku mandata Sviskoja glasala je većina poslanika, dok su protiv bili poslanici Narodne partije.

Autor: Pink.rs