SRDAČAN DOČEK NA AERODROMU: Macut doputovao u Kairo u višednevnu poseti Egiptu (VIDEO)

Predsednik Vlade Srbije prof.dr Đuro Macut doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji "Africa Health ExCon 2026" u Kairu.

Tokom posete, premijer Macut imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta, uključujući predsednika Vlade Egipta Mustafu Madbulija, kao i predstavnike resora trgovine, investicija, turizma i javnih nabavki.

Takođe, učestvovaće na panelu posvećenom jačanju zdravstvenih sistema i zdravstvenom suverenitetu.

"Srdačnim dočekom na aerodromu u Kairu i uz državne počasti, započela je moja zvanična poseta Arapskoj Republici Egipat. Dočekali su me dr Kaled Abdel Gafar, ministar zdravlja Egipta, i ambasador Republike Srbije u Kairu Miroslav Šestović. U prijateljskom i otvorenom razgovoru razmenili smo iskustva o zdravstvenim sistemima Srbije i Egipta, kao i mišljenja o mogućnostima za unapređenje saradnje u oblasti medicine, zdravstvene zaštite i nauke", naveo je Macut na Instragram nalogu.

Istakao je da veruje da će ova poseta doprineti daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa Srbije i Egipta, i otvoriti nove prilike za saradnju od zajedničkog interesa.

Peti sajam "Africa Health ExCon 2026'' održava se od 15. do 18. juna u Kairu.

Ovo je najveći afrički kongres i izložba posvećena zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji na kontinentu, navodi se na sajtu sajma.

Glavne teme su digitalna transformacija u zdravstvu, lokalizacija medicinske proizvodnje, jačanje lanaca snabdevanja u Africi i telemedicina.

Sajam okuplja više od 50.000 posetilaca i više od 500 izlagača iz više od 100 zemalja sveta.

Tokom četiri dana trajanja sajma biće održano više od 300 stručnih i naučnih sesija namenjenih lekarima, investitorima, farmaceutima i donosiocima odluka u zdravstvenom sektoru.

Autor: Pink.rs