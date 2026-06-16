Macut u poseti Egiptu: Saradnja moguća u farmaciji, obrazovanju i medicinskom turizmu

Predsednik Vlade Srbije prof.dr Đuro Macut, koji boravi u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je danas da je sa zvaničnicima Egipta razgovarao o temama koje su važne za život i građane, kao i za odnose dve zemlje, dodajući da je interesovanje Egipta naročito za saradnju na polju farmaceutske industrije, u obrazovanju i medicinskom turizmu.

Macut je za Javni servis rekao da očekuje da uskoro ponovo bude uspostavljena direktna avio-linija Beograd-Kairo, a da do kraja godine u prestonici Egipta bude otvoreno predstavništvo Privredne komore Srbije (PKS).

''Nadam se da ćemo vrlo skoro da otvorimo direktnu liniju između Beograda i Kaira, koja je prekinuta pre nekoliko godina. Postoji veliki interes, a mislim da je privredni interes tu pre svega bitan'', naveo je Macut.

Dodao je da je u razgovorima sa egipatskim zvaničnicima razmatrano i otvaranje predstavništva PKS u Kairu što se, kako je kazao, očekuje do kraja godine.

''Mislim da je to jako važno, zato što je to prvo predstavništvo PKS u Africi i predstavljaće zapravo ulaz Srbije u Afriku. Egipat predstavlja vrata Afrike, a Srbija u Egiptu ima svog istorijskog prijatelja. Egipat želi da uđe na područje jugoistočne Evrope i uopšte Evrope, tako da će to biti uzajamna veza'', istakao je Macut.

Podsetio je da Srbija i Egipat imaju sporazum o slobodnoj trgovini i dodao da je interesovanje Egipta naročito za saradnju na polju farmaceutske industrije, u obrazovanju i medicinskom turizmu.

''To su tri polja na kojima oni najviše insistiraju. Sa egipatske strane postoji interes za proširenje farmaceutske saradnje, imaju veoma velike potrebe za farmaceutskim lekovima i potrošnim sredstvima u medicini. Postoji veliki broj fabrika koje bi bile zainteresovane za saradnju. Mislim da je to polje od velikog interesa za nas'', rekao je Macut.

Prema njegovim rečima, dve zemlje bi mogle da sarađuju i u oblasti imununizacije, budući da je u dve zemlje centralne Afrike epidemija ebole.

Istakao je da bi od značaja bilo znanje koje ima Institut za imunologiju i virusologiju Torlak.

''Pokušao sam da predstavim istorijski značaj ovog našeg velikog državnog instituta koji je učestvovao u proizvodnji i kreaciji brojnih vakcina i koji i danas predstavlja jednu od institucija koja ima, recimo, originalnu vakcinu protiv besnila. Tako da je to njima izuzetno zanimljivo i o tome smo razgovarali'', naveo je Macut.

Govoreći o medicinskom turizmu, istakao je da Srbija ima značajne potencijale koje bi mogla da ponudi egipatskim partnerima.

"Srbija ima brojne banje i rekreativni rehabilitacioni deo koji bi se mogao apsolutno povezati sa potrebama Egipta. Tu postoji izuzetno velika zainteresovanost, a verovatno i mogućnost da se investira kod nas", kazao je Macut.

Dodao je da je sa egipatskim premijerom Mustafom Madbulijem, između ostalog, razgovarao o učešću Egipta na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

"Oni tome poklanjaju veliku pažnju, biće prisutni sa svojim paviljonom. Mislim da je to velika prilika za predstavljanje Egipta", rekao je premijer Macut.

Autor: Pink.rs