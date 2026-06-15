PREMIJER MACUT U KAIRU: Počela međunarodna konferencija 'Africa Health ExCon', fokus na zdravstvenom suverenitetu!

Peta međunarodna konferencija "Africa Health ExCon" 2026 počela je danas u Kairu, a Srbiju na ovom značajnom skupu predstavlja predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut. Premijer Macut, koji boravi u zvaničnoj poseti Egiptu do 17. juna, juče je dočekan uz najviše državne počasti, a tom prilikom razmenio je iskustva o zdravstvenim sistemima sa egipatskim ministrom zdravlja dr Kaledom Abdelom Gafarom.

"Verujem da će ova poseta doprineti daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa Srbije i Egipta i otvoriti nove prilike za saradnju od zajedničkog interesa", izjavio je premijer Macut.

Tokom boravka u Kairu, premijer Macut će imati niz bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima Egipta, uključujući premijera Mustafu Madbulija, kao i resornim ministrima za trgovinu, investicije, turizam i javne nabavke. Pored toga, predsednik Vlade učestvovaće na panelu posvećenom jačanju zdravstvenih sistema i zdravstvenom suverenitetu.

Šta je "Africa Health ExCon"?

Ovaj sajam, koji se održava pod pokroviteljstvom predsednika Egipta Abdel Fataha El-Sisija, predstavlja najveći afrički kongres posvećen medicini, tehnologiji i farmaceutskoj industriji. Glavni cilj ovogodišnjeg skupa pod nazivom "Zdravstveni suverenitet u Africi: Liderstvo, otpornost i samoodrživost" je smanjenje zavisnosti od uvoza lekova.

Globalni domet: Više od 50.000 posetilaca i 500 izlagača iz preko 100 zemalja.

Ključni cilj: Lokalizacija proizvodnje lekova i medicinske opreme na afričkom tlu.

Ekonomska platforma: Razmena znanja o digitalnoj transformaciji, telemedicini i mehanizmima zajedničkih nabavki (APPM) koji omogućavaju niže cene i bolji pristup terapiji.

Afrika trenutno uvozi preko 70-80 odsto lekova, a samit u Kairu služi kao centralno mesto gde države i investitori sklapaju ugovore kako bi se osigurala nezavisnost i otpornost zdravstvenog sistema na globalne krize.

Autor: D.S.