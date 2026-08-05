Premijer Macut u poseti izbegličkoj porodici Vasiljević u selu Kukujevci kod Šida

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut stigao je danas u posetu izbegličkoj porodici Vasiljević u selu Kukujevci u Opštini Šid.

Predsednik Vlade je u posetu ovoj porodici stigao zajedno sa predsednicom Vlade Vojvodine Majom Gojković i komesarkom za izbeglice i migracije Natašom Stanisavljević, kao i sa predsednikom Opštine Šid Zoranom Semenovićem.

Vasiljevići su od države dobili subvenciju za kupovinu kuće na selu kao mlad bračni par, a zatim su dobili i pomoć u građevinskom materijalu za adaptaciju kuće u Kukujevcima.

Nakon toga, Macut će zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i pokrajinskim sekretarom za zdravstvo Milanom Popovim posetiti Dom zdravlja u Šidu, gde će obići Odeljenje radiološke dijagnostike, Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije, ordinacije ORL i ortopedije.

Autor: D.S.