MACUT U SELU RATAJE KOD VRANJA: Premijer obišao rekonstruisanu seosku ambulantu i novi put

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut obišao je u selu Rataje, kod Vranja, rekonstruisanu seosku ambulantu i novi put. Izgradnju saobraćajnice inicirali su sami meštani posredstvom Kancelarije regionalnog predstavnika Kabineta predsednika Vlade u Vranju, što je premijer ocenio kao potvrdu da država sluša građane.

Tako treba da funkcioniše država – brzo, odgovorno i u korist ljudi - naglasio je prof. Macut.

Novi put je dugačak 730 metara, a premijer je istakao da obećanja imaju smisla samo kada se pretvore u dela. Za manje od tri meseca pripremljena je dokumentacija, obezbeđena sredstva i započeti radovi, čime su stanovnici ovog sela dobili bolju vezu sa gradom.

Tokom posete Rataju, premijer Macut je obišao i renoviranu ambulantu koja sada u punom kapacitetu može da odgovori na zdravstvene potrebe meštana.

Cilj je da naši građani u svakom delu Srbije imaju jednake uslove za život, lečenje i obrazovanje - naglasio je Macut, dodajući da država nastavlja da ulaže u lokalne zajednice jer jaka Srbija počinje upravo u svojim selima i gradovima.

Prilikom posete selu Rataje, sa premijerom Macutom bili su i gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković i regionalni koordinator Kabineta predsednika Vlade za Pčinjski okrug Nenad Tasić.

Autor: D.S.