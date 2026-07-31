MACUT U RATAJU POSLAO JASNU PORUKU: Država sluša narod - obećanja pretvaramo u dela

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut obišao je u selu Rataje, u Vranju, rekonstruisanu seosku ambulantu i novi put čiju su izgradnju inicirali meštani posredstvom Kancelarije regionalnog predstavnika Kabineta predsednika Vlade u Vranju, i poručio da je reč o još jednoj potvrdi da država sluša građane.

Tako treba da funkcioniše država – brzo, odgovorno i u korist ljudi, naglasio je prof. Macut.

Izgradnja ovog puta, dužine 730 metara, pokazuje da obećanja imaju smisla samo kada se pretvore u dela, poručio je premijer Macut i dodao da su realizaciju ovog projekta pokrenuli meštani obrativši se Kancelariji regionalnog predstavnika Kabineta predsednika Vlade u Vranju

Prema njegovim rečima, za manje od tri meseca pripremljena je dokumentacija, obezbeđena su sredstva i započeti radovi, a građani ovog sela izgradnjom puta imaju bolju vezu sa gradom.

Premijer Macut je u selu Rataje obišao i renoviranu ambulantu, koja sada u punom kapacitetu može da odgovori na zdravstvene potrebe građana u ovom selu.

Cilj je da naši građani u svakom delu Srbije imaju jednake uslove za život, lečenje i obrazovanje, naglasio je Macut i dodao da država nastavlja da ulaže u lokalne zajednice, jer, kako je naglasio, jaka Srbija počinje upravo u svojim selima i gradovima.

Sa premijerom Macutom selo Rataje posetili su i gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković i regionalni koordinator Kabineta predsednika Vlade za Pčinjski okrug Nenad Tasić.

Autor: Iva Besarabić