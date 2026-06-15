ANS OSUDIO NAPAD NA NOVINARE NA KLISI To nije protest, već nasilje i siledžijstvo koje mora biti sankcionisano

Posle napada na novinare Informera u Novom Sadu oglasila se ANS.

- ANS najoštrije osuđuje napad na ekipu Informera ispred zatvora na Klisi u Novom Sadu, gde su pristalice Milomira Jaćimovića i opozicioni aktivista Miran Pogačar sprečavali novinare da rade svoj posao- piše u saopštenju.

- Oni koji svakodnevno govore o slobodi i demokratiji još jednom su pokazali da im smetaju pitanja i mediji koji ne misle kao oni.Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih i odgovornost za sve koji su učestvovali u ovom skandaloznom incidentu- piše u saoptenju.

- Napad na novinare nije protest, već nasilje i siledžijstvo koje mora biti sankcionisano- navode iz ANS-a.

Autor: Jovana Nerić