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ANS OSUDIO NAPAD NA NOVINARE NA KLISI To nije protest, već nasilje i siledžijstvo koje mora biti sankcionisano

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Posle napada na novinare Informera u Novom Sadu oglasila se ANS.

- ANS najoštrije osuđuje napad na ekipu Informera ispred zatvora na Klisi u Novom Sadu, gde su pristalice Milomira Jaćimovića i opozicioni aktivista Miran Pogačar sprečavali novinare da rade svoj posao- piše u saopštenju.

- Oni koji svakodnevno govore o slobodi i demokratiji još jednom su pokazali da im smetaju pitanja i mediji koji ne misle kao oni.Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih i odgovornost za sve koji su učestvovali u ovom skandaloznom incidentu- piše u saoptenju.

- Napad na novinare nije protest, već nasilje i siledžijstvo koje mora biti sankcionisano- navode iz ANS-a.

Autor: Jovana Nerić

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