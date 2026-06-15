'KOLIKO JADA I OTROVA SAMO NA POMEN DA SE ODRŽI SKUP U BEOGRADU' Starović odgovorio Borku Stefanoviću: Srećom, Srbija ima predsednika Vučića

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je Borku Stefanoviću, poručivši da kritike na račun skupa u Beogradu predstavljaju “jezik mržnje”, uz podršku politici predsednika Vučića.

On je na društvenoj mreži Iks napisao:

"Koliko jeda i otrova samo na pomen da se u Beogradu održi važan skup partnerskih zemalja koje teže članstvu u EU. A kako i da bude drugačije, kada su blokaderi vični jedino svađama, razdoru, mržnji i nasilju. Srećom, Srbija ima predsednika Vučića koji našoj prestonici vraća ulogu koja joj istorijski pripada – jednog od najvažnijih centara dijaloga i saradnje na Starom kontinentu."