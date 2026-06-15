AKTUELNO

Politika

'KOLIKO JADA I OTROVA SAMO NA POMEN DA SE ODRŽI SKUP U BEOGRADU' Starović odgovorio Borku Stefanoviću: Srećom, Srbija ima predsednika Vučića

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je Borku Stefanoviću, poručivši da kritike na račun skupa u Beogradu predstavljaju “jezik mržnje”, uz podršku politici predsednika Vučića.

On je na društvenoj mreži Iks napisao:

"Koliko jeda i otrova samo na pomen da se u Beogradu održi važan skup partnerskih zemalja koje teže članstvu u EU. A kako i da bude drugačije, kada su blokaderi vični jedino svađama, razdoru, mržnji i nasilju. Srećom, Srbija ima predsednika Vučića koji našoj prestonici vraća ulogu koja joj istorijski pripada – jednog od najvažnijih centara dijaloga i saradnje na Starom kontinentu."

#Borko Stefanović

#Nemanja Starović

POVEZANE VESTI

Politika

Starović odgovorio Stefanoviću: Apsurd srpske opozicije, Vučića kritikuju oni koji su devastirali vojsku

Politika

Starović odgovorio Stefanoviću: Mora da me je pomešao sa nekim, nemam jahte u Hrvatskoj i Grčkoj

Politika

Starović odgovorio Đilasu: Gazda srpske opozicije neodoljivo podseća na svinju iz 'Životinjske farme'

Politika

'JEFTINA POLITIČKA MANIPULACIJA' Starović odgovorio Tadiću: Umesto širenja histerije i LAŽI, bilo bi bolje da se držimo činjenica

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO SLOVENKI IZ EP: Kaže pravi nasilnik koji se krije iza bedževa EU, podstiče podele i navija za haos

Politika

STAROVIĆ PORUČIO MARTI KOS: Ovi akti nasilja, koje je počinio pokret blokadera, a ne država Srbija, zahtevaju jasno razlikovanje i odgovornost