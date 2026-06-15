PLAN, JEDINSTVO, LJUBAV I ZAJEDNIŠTVO NASUPROT MRŽNJI I RAZARANJU SRBIJE! Vučić: 27.juna dođite da čujete ideje, program i da vidite poštovanje i ujedinjenost

Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je danas ponovo građane Srbije da 27. juna dođu u Beograd kako bi čuli plan i program za Srbiju i kako bi videli poštovanje i značaj zajedništva za razliku od onoga što im nude politički protivnici, a što su, kako je naveo, mržnja, dehumanizacija i razaranje Srbije.

"Još jednom koristim priliku da pozovem sve građane 27. juna u Beograd, sve građane Srbije, da dođu da čuju plan i program, da čuju ideje, da vide šta je to poštovanje, ljubav, zajedništvo, ujedinjenost, a ne mržnja, psovke i nasilje", rekao je Vučić novinarima u Tbilisiju.

Na pitanje da prokomentariše izjavu profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miodraga Jovanovića koji je rekao da su Vučićevi politički protivnici svoj plan i program predstavili kroz transparente na protestima studenata u blokadi tokom prethodnih godinu i po dana, Vučić je rekao da ga je sramota onoga što je na tim transparentima bilo napisano.

"Sramota me je toga"

"Je l' one marksističke poruke? One anarhističke? Koje? Sramota me je da o tom čoveku govorim. Suviše znam o njemu i sramota me je da govorim o nekim ličnim stvarima. Sramota je da on, znajući kakav je, želi da se pojavljuje u javnosti. To je sve što mogu po tom pitanju da kažem. Ali na takve primedbe, ne njegove, nego nekih drugih sramota me je šta sam pročitao na tim transparentima", rekao je Vučić.

Dodao je da je razaranje Srbije poruka koja je poslata sa tih transparenata.

"Toliko me je sramota da reči nemam, jer to su bile poruke - suštinski razaranja Srbije, ne samo one preteće i uvredljive, već i one koje su imale nekakav politički sadržaj, ekonomski sadržaj, su bile toliko glupe, besmislene, nelogične, nekonzistentne da jednostavno nemam reči. Suviše sam ja ozbiljan i odgovoran čovek da bi to mogli meni da prodaju. To mogu da prodaju nekom drugom. Mogu da prodaju onome ko možda ima manje iskustva, manje znanja i manje odgovornosti", rekao je Vučić.

Ukazao je da se on velikih priča i vike nagledao u periodu od 2000. do 2012. godine.

"Nagledao sam se te dreke, 'držite lopova', na kraju su sve pokrali, na kraju su nam sve ljude otpustili, sve nam fabrike uništili, sve investitore oterali daleko od zemlje. Nemojte da zaboravite da za vreme njihovih genija, samo od 2008. do 2012. godine naš dinar je sa 75 dinara za jedan evro pao na 117 dinara. Kada smo došli na vlast, dakle već 14 godina, jedan evro je 117 dinara. Samo neka ljudi to vide, samo da vidite kakva je razlika u ozbiljnosti, posvećenosti, odgovornosti, fiskalnoj stabilnosti, monetarnoj stabilnosti i svakoj drugoj. Tako da, ogromne su to razlike", kazao je Vučić.

Državna kasa na čvrstim temeljima

Osvrćući se na prošlo vreme, Vučić je rekao da kada je on postao predsednik vlade stopa javnog duga je bila 79 odsto i da je zbog toga morao da preduzme najteže mere, odnosno da smanji penzije i plate u javnom sektoru kako bi ozdravio državnu kasu i postavio je na čvrste temelje.

"E onda smo državnu kasu postavili na čvrstim temeljima, da ne može kao kasicu prasicu svaki vetar da je oduva, nego stoji čvrsto, i počeli smo da stavljamo novac u tu kasu", rekao je Vučić.

Naveo je da je postavljanjem državne kase na čvrste temelje omogućio da dođu investitori i da se grade nove fabrike i industrija.

"Tek tada smo mogli da dovodimo investitore, nove fabrike, da zapošljavamo ljude. Danas zapošljavamo 550.000 više ljudi nego što je bilo, iako imamo mnogo manje ljudi, zbog 40.000 koji gubimo zbog niskog prirodnog priraštaja svake godine. Dakle, mi 550.000 čak formalno zaposlenih više imamo nego 2012. godine. Izvinite, to su ogromne razlike", rekao je Vučić.

Nude samo mržnju

Ukazao je da politički protivnici mogu da ponude samo mržnju.

"Oni ne nude ništa, jer nemaju šta da ponude. U svakoj oblasti su rezultati mnogo bolji. Jedino što mogu da ponude to je mržnja, to je 'ti nisi čovek, ti si monstrum' počevši od one laži o zvučnom topu, 'pucao si u narod' kako su govorili. Ako pucaš u narod, ko će onda tebe da podrži? Ko je lud da podrži zlikovca koji puca u narod? Kome ja da se pravdam posle toga? Kome ja da objašnjavam kakvi su rezultati, kome ja da pričam koliko turista dolazi u Gruziju jer sad imaju novac, ranije nisu? Nikog to ne interesuje jer ja nisam čovek. Kada to nije bilo dovoljno, ubijao sam decu u majčinom naručju u Sarajevu. Kada to nije bilo dovoljno, ubijao sam decu po Valjevu. Kada to nije bilo dovoljno, onda više nisam ni Srbin po rođenju, jer ne može takav zlikovac da bude Srbin po rođenju pošto mu otac svakako to nije", rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić