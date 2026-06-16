OBNOVA SEĆANJA NA ŽRTVE: Ministarka Đurđević Stamenkovski obišla radove na muzeju u Sremskoj Mitrovici, najavila nova ulaganja

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je radove na obnovi muzeja u okviru Spomen-kompleksa u Sremskoj Mitrovici, gde je poručila da očuvanje kulture sećanja predstavlja jedan od najvažnijih zadataka države u negovanju nacionalnog identiteta i poštovanja prema žrtvama.

Ona je istakla da je za samo sedam i po meseci prostor koji je nekada bio ruiniran i zapušten dobio potpuno novi izgled, zahvaljujući saradnji Ministarstva, Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Grada Sremska Mitrovica.

Tom prilikom ministarka je najavila i dodatnu podršku u iznosu od pet miliona dinara za uređenje spomenika „Svetionik“ u Surduku, u opštini Stara Pazova.

Ministarka je naglasila da je očuvanje mesta stradanja i sećanja od suštinskog značaja za negovanje kulture pamćenja, nacionalnog dostojanstva i istorijske istine, ističući da memorijalni kompleksi predstavljaju trajan odgovor na pokušaje revizije istorije i relativizacije zločina.

Posebno je ukazala na značaj spomen-ploče posvećene Savi Šumanoviću, jednom od najvećih srpskih slikara, koji je stradao kao žrtva ustaškog terora, naglasivši da njegova sudbina svedoči o stradanju srpskog naroda u Sremu tokom Drugog svetskog rata.

Ministarka je poručila da će obnovljeni muzej biti mesto na kome će mlade generacije moći da uče o žrtvi svojih predaka i ceni slobode.

„Kada znamo kolika je žrtva prineta da bismo nešto stekli, onda to što imamo mnogo više cenimo. Sloboda nije datost, već vrednost koja je skupo plaćena i koju smo dužni da čuvamo“, istakla je ministarka.

Ona je najavila da će u novembru prisustvovati svečanom otvaranju muzejske postavke, izrazivši uverenje da će ovaj memorijalni kompleks postati jedno od najznačajnijih mesta kulture sećanja u Sremu i šire, kao i mesto koje će kod mladih razvijati patriotizam utemeljen na istorijskim činjenicama, ljubavi prema otadžbini i poštovanju prema precima.

Autor: D.B.