Rascep u ZLF - evo zašto je pukla tikva među lažnim ekolozima

Zeleno-levi front, na čijem čelu su Radomir Lazović i Biljana Đorđević, po svoj prilici rešio je da sruši zakone fizike! Ova minorna partija, naime, po svemu sudeći podeliće se na dve frakcije, a da politički atomi mogu dodatno da se atomiziraju, svedoči i pisanje tajkunskih medija.

Tajkunska Nova S objavila je članak pod naslovom "Ozbiljne trzavice u Zeleno-levom frontu oko podrške studentima? Sad je već jasno da postoje dve struje" u kome se detaljno nabrajaju sve svađe unutar ovog pokreta.

Sve je, kako smo već pisali, počelo zbog odluke ZLF da podrži blokadere.

Ta odluka nije se svidela poslaniku iz redova tog pokreta Rastislavu Diniću koji se tim povodom i javno oglasio.

- Imali smo priliku da u relativno kontrolisanim uslovim testiramo kako će se stvari dalje odvijati i to što smo videli, po mom mišljenju, nije valjalo. Zbog toga ću se, kao član ZLF, nadalje otvoreno zalagati za to da se ova podrška ne produžava bez prethodnog bilateralnog razgovora i dogovora sa predstavnicima SL i postavljanja jasnih uslova za dalju saradnju. Razgovor i dogovor uvek, ali unilateralna podrška, što se mene lično tiče, više nikad, nikome - napisao je između ostalog on na Iksu.

Iako sam bio protiv odluke da Zeleno-levi front dâ podršku Studentskoj listi na eventualnim letnjim izborima, moram da priznam da je, sa naknadnom pameću, ta odluka možda bila i dobra, ili da je bar imala i neke pozitivne posledice.



Prvo, ZLF je jasno stavio do znanja kako samoj… — Rastislav Dinić (@DinicRastislav) 30. јун 2026.

Usledilo je javno prepucavanje, pošto se ovim povodom oglasio i Marko Vujačić, Član Predsedništva ZLF, poručijući da Dinić ne govori u ime pokreta već u svoje lično ime.

- Rastislav Dinić ne govori u ime Zeleno-levog fronta , već iznosi svoj lični stav na šta ima pravo. Taj stav nije usaglašen niti koordinisan sa Predsedništvom stranke i ne predstavlja zvaničnu politiku ZLF. Stav ZLF je jasan: Zeleno-levi front je podržao Studentsku listu, podržava Studentsku listu i, štaviše, Predsedništvo je nedavno donelo odluku da Velikom veću ZLF uputi predlog da ta podrška bude trajna, kako bi se otklonile dalje dileme i rasprave u javnosti - naveo je on.

Rastislav Dinić ne govori u ime Zeleno-levog fronta @nedavimobgd, već iznosi svoj lični stav na šta ima pravo. Taj stav nije usaglašen niti koordinisan sa Predsedništvom stranke i ne predstavlja zvaničnu politiku ZLF.



Stav ZLF je jasan: Zeleno-levi front je podržao Studentsku… https://t.co/dDv7H37aoA — Marko Vujačić (@DvostrukiArsin) 30. јун 2026.

Ubrzo su korisnici društvenih mreža, među kojima i Marija Vukosavljević, preneli odgovor užičkog odbornika Vladana Sinđića.

- Ni Marko Vujačić ne govori u ime Zeleno-levog fronta već u svoje lično ime, na šta, kao i Rastislav Dinić ima svako pravo. Veliko veće ZLF jeste donelo odluku o podršci studentskoj listi u slučaju da se izbori održe u junu ili julu. Kako ti izbori nisu održani u junu, a ne postoji ni teoretska šansa da se ti izbori održe u julu, odluka je praktično neprimenjiva/nepostojeća. S tim u vezi, odluka o “trajnoj” podršci Studentskoj listi (šta god to značilo) nije usvojena na Velikom veću pa samim tim nije zvaničan stav Zeleno-levog fronta - piše u objavi na Iksu.

Prenosim odgovor našeg sjajnog užičkog odbornika @VSindjic sa Fejsbuka:



Ni Marko Vujačić ne govori u ime Zeleno-levog fronta već u svoje lično ime, na šta, kao i Rastislav Dinić ima svako pravo.



Veliko veće ZLF jeste donelo odluku o podršci studentskoj listi u slučaju da se… https://t.co/gsQZ2w4zbx — Marija Vukosavljević (@smorbaba) 30. јун 2026.

Autor: A.A.