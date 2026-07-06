Đedović Handanović: Produženje licenci pozitivan signal za budućnost NIS-a, Srbija je uradila sve što je mogla

Ministarka Đedović Handanović govorila je o pregovorima o NIS-u i novom američkom roku od 30 dana.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je najnovijim produženjem licenci do 31. jula američka administracija poslala pozitivan signal, kako Naftnoj industriji Srbije za nastavak poslovanja, tako i mađarskoj kompaniji MOL za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u, čime je otvoren prostor za završetak pregovora.

- Poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe. Da vas podsetim, produženje pre toga je bilo na samo dve nedelje, znači 30 dana je ipak veći rok - rekla je ministarka.

Đedović Handanović je u izjavi za Radio Beograd 1 navela da je američka administracija time poručila:

- U redu, sada imate 30 dana, još jednu dodatnu mogućnost da uspešno završite pregovore.

Ona je istakla da su pregovori o prodaji jednog velikog energetskog sistema poput NIS-a složeni i u redovnim okolnostima, dok ih aktuelne sankcije dodatno otežavaju.

Kako je rekla, sa druge strane svi smo iscrpljeni tom situacijom.

- Mislim da je najvažnije u ovom momentu da damo još jednu šansu. Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla. I mi smo zaista, eto, i sa mađarskom kompanijom koja i pregovara sa prodavcem, uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara. Preduslov za to je da se kupoprodajna transakcija završi između Gaspromnjefta, znači ruskog vlasnika i mađarskog MOL-a. I onda, da kažem, da vidimo da li ćemo doći u neku novu eru rada NIS-a - navela je Đedović Handanović.

Dodala je da je kroz pregovore i novi ugovor Srbija uspela značajno da unapredi svoju poziciju u odnosu na onu koja je nasleđena 2008. godine.

- I to je ono što je dobro za našu zemlju, za naše građane, za budućnost rada NIS-a. Kako će se sve odvijati u naredne tri, četiri nedelje, ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima i, da kažem, pokušavamo da i mi našim diplomatskim delovanjem stvorimo uslove da zaista do rešenja dođe, jer za nas je jedino prihvatljivo dugoročno rešenje - rekla je ministarka.

Ona je naglasila da je NIS strateški resurs i imovina Srbije.

- I zašto sad neko da dođe sa strane da nam kaže: Vi to možete da imate ili vi to više ne možete da imate? Znači, to su te dve velike sile koje između sebe imaju svoje odnose, nepovoljne u ovom momentu, pre svega naravno zbog geopolitičkih okolnosti koje bez obzira na to razgovaraju, i to vidimo, znači, dolaskom Trampove administracije da oni imaju kontakte. A sve se dešava u Srbiji, a za nas je Naftna industrija Srbije naš strateški energetski resurs, bez koga, naravno, mi ne želimo da ostanemo - rekla je ona.

Đedović Handanović je poručila da je cilj Srbije da sačuva rafineriju i obezbedi stabilno snabdevanje energentima, istakavši da je u postojećim okolnostima veoma teško pronaći odgovarajuće rešenje.

Autor: S.M.