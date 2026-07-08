Jovanov sravnio opoziciju : Bolesno progonite Vučićevu decu, a onda delite lekcije! (VIDEO)

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov je u Narodnoj skupštini podsetio i na nasilje kojem su godinama izložena deca predsednika Aleksandra Vučića, i optužio opoziciju za laži o zvučnom topu i izazivanje građanskog rata u Srbiji Jovanov je podsetio na jezive napade koje su trpela deca Aleksandra Vučića, a koje je opozicija sramno opravdavala i nazivali profesionalnim novinarstvom.

- Osobe koje napadaju tuđu decu i koji su proganjali decu Aleksandra Vučića, koji su njegovu decu nazivali hologramom, nazivate profesionalnim medijima, pa se verovatno ta sintagma odnosi i na ove druge. Ili ćete da nam kažete da su jedni profesionalni zato što napadaju Vučićevu decu, a drugi – iako nisu objavili ni ime deteta ni lik deteta – su bitange zato što vam se ne sviđaju - poručio je Jovanov.

Šef poslaničke frupe SNS-a je pozvao opoziciju da konačno uspostavi jasan sistem i kriterijume koji će važiti jednako za sve, pre nego što krenu da dele moralne lekcije.

- Ajde probajte nekakav sistem da uspostavite i probajte nekakav kriterijum da uspostavite koji će važiti za sve. Pa onda možemo da pričamo ko jesu a ko nisu bitange - jasan je bio Jovanov.

Jovanov je na kraju optužio opoziciju za laži o zvučnom topu i izazivanje građanskog rata u Srbiji.

- A ja veće bitange od onih kod kojih gostujete stalno, i koji su citirali laži o zvučnom topu, i koji su zajedno sa vama pokušali da naprave građanski rat u Srbiji – nisam video! - zaključio je Milenko Jovanov.

Autor: A.A.