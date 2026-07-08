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Žestokog odgovor ministarke Đurđević Stamenkovski Novakoviću: Važni su vam bili revanšizam i privatizacija, porodica vam nije bila važna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na današnjem skupštinskom zasedanju žestoko je odgovorila Borislavu Novakoviću, poslaniku iz Narodnog pokreta Srbije, koji je rekao da je ministarka Đurđević Stamenkovski "zavila demografiju u crno" za godinu dana dok je bila ministar za brigu o porodici.

"Istine zarad, tada smo usvojili iznos roditeljskog dodatka koji je i danas jedan od najvećih u čitavom svetu. I Bogu hvala, ove godine se rodilo 709 beba više nego prethodne godine u periodu od januara do maja. Čitava Evropa i veći deo razvijenog sveta se suočava sa problemom tzv. bele kuge, ali to nije pitanje novca, već sistema vrednosti", navela je Đurđević Stamenkovski u objavi na Instagramu.

Ona je u Skupštini argumentovano "precrtala" Novakovićeve reči.

"Dajte da se uozbiljimo. Dajte da kao skupštinski parlament razmotrimo šta je država sve uradila na koncu, ako je toliko bilo stalo do porodice, pa što se ukidali 2001. godine Ministarstvo za brigu o porodici? Zašto je to bila jedna od prvih odluka postpetooktobarske Vlade? A da smo tada krenuli sa ovim merama, možda mi danas uopšte ne bismo diskutovali o tome kao nekom izazovu sa kojim se suočavamo, da smo tada na vreme reagovali, da smo tada videli u kom pravcu ide naš brod. Ne, to tada nije bilo važno. Važan je bio neki revanšizam. Važne su bile privatizacije. Važno je bilo da kažemo da sve ono što je pre 2000. više ne važi, da se taj istorijski period otpiše. Važno je valjda bilo da se jure srpske glave, da se isporučuju u Haški tribunal. To je bilo važno, a porodica nije bila važna. Demografija još manje. I onda teško da može bilo ko da me ubedi da oni kojima tada nije bila važna porodica sa pozicije vlasti, danas im je važna kada su u opoziciji", u dahu je izgovorila ministarka Đurđević Stamenkovski.

Autor: Iva Besarabić

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