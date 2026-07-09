'Svi su se složili da je ovaj zakon pozitivan korak' Ministarka Đurđević Stamenkovski odgovorila opoziciji u Skupštini

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas u Skupštini Srbije da Predlog Zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima ne zabranjuje očevima i majkama da rade "pošto je taj status ekvivalentan radnom odnosu".

Ona je tokom rasprave o amandmanima odgovarajući na kritike opozicije, da zakon zabranjuje roditeljima da se zaposle, kazala da roditelji stupaju u radni odnos kada dobiju taj status.

"Ovde nije reč o socijalnoj pomoći i dodatku na primanja, već o radnom angažmanu roditelja koji nisu bili angažovani na tržištu rada. Oni nisu bili lenji i nemarni, nego nisu mogli da ostave dete ni na trenutak", kazala je ministarka.

Po njenim rečima, predlog zakona štiti roditelje koji žive u manjim mestima, gde nema dnevnih boravaka, a u njegovu izradu je bio uključen veliki broj roditeljskih udruženja.

"Radna grupa je bila inkluzivna. Svi su se složili da je ovaj zakon pozitivan korak. Nije ovaj propis jedina mera socijalne zaštite, porodice ostvaruju i neka druga prava", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Odgovarajući na kritike da nije dobro što je starosna granica za sticanje statusa roditelj-negovatelj 65 godina, ministarka je kazala da po sili zakona, radni angažman prestaje kada roditelji postanu penzioneri, ali su tokom godina stekli staž.

"Prvi put se bavimo pravima roditelja, oni prvi put ostvaruju mesečnu naknadu i dobijaju staž, penzijsko i invalidsko osiguranje. Nijedno postojeće pravo roditelja neće biti suspendovano kada steknu status roditelj-negovatelj", navela je Đurđević Stamenkovski.

Zamolila je poslanike da podrže predlog zakona koji, po njenim rečima, treba da počne sa primenom od 1. oktobra.

Autor: Iva Besarabić