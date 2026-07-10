Vučić poručio: Srbija jača vojsku kako bi sačuvala mir, ne da bi ugrožavala druge

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija nastaviti da jača svoje vojne kapacitete da bi, kako je rekao, mogla da zaštiti svoju teritoriju i odvraća potencijalne pretnje, a ne da bi ugrožavala druge.

Na pitanje da prokomentariše izjave predsednika Hrvatske Zorana Milanovića o vojnon jačanju Srbije, Vučić je za TV Pink rekao da tvrdnje o "narušavanja balansa u odnosu na NATO" nemaju smisla s obzirom na ogromnu snagu tog vojnog saveza, već da Srbija samo želi da zaštiti svoju teritoriju.

"Mi smo samo svoj na svome, slobodan i slobodarski narod, koji želi da čuva svoje nebo i svoju zemlju", rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da se Srbija nalazi u specifičnom bezbednosnom okruženju, pošto je u potpunosti okružena zemljama Evropske unije i NATO-a, istovremeno je podsetio na pitanje Kosova i Metohije.

"Ne zaboravite, ova zemlja je napadnuta suprotno Povelji Ujedinjenih nacija, suprotno Rezolucijama Ujedinjenih nacija, i bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prvi put u istoriji. Ovoj zemlji je oteto 14 odsto teritorije, ili i dalje pokušavaju da joj otmu 14 odsto teritorije, i to ti koji nas tobože optužuju za narušavanje balansa. Šta bi trebalo, da sačekamo neku sledeću agresiju, da nam uzmu još 14 odsto teritorije, ili da nam uzmu malo više teritorije zato što im se može?", ukazao je Vučić.

Predsednik Vučić je kritikovao i vojno povezivanje Hrvatske, Albanije i privremenih institucija u Prištini, na inicijativu Zagreba, ocenivši da se radi o bezbednosnom pritisku na Srbiju.

Istovremeno, Vučić je naveo da se nikada nije mešao u odluke Hrvatske o nabavci vojne opreme.

"Jesam li vas pitao ikada šta će vam pancer haubice kada ste ih kupovali? Jesam li vas pitao za helikoptere 'kajova'? Jesam li vas pitao što sada pokušavate da naručite od Izraelaca 'barak' raketne sisteme, a ćutite u svojoj javnosti i ne smete ni da pomenete to? Jesam li vas pitao bilo kad bilo šta slično? Nisam. Merili ste nam ovde svaku raketu, od CM-400 do svega drugog", rekao je Vučić, dodajući da Srbija smatra da svaka država ima pravo da vodi računa o svojoj odbrani.

Vučić je poručio da će Srbija dodatno jačati svoje vojne kapacitete kako bi sačuvala mir i stabilnost i sprečila otimanje teritorije.

"Mislim da je to nešto što svaki građanin ove zemlje itekako dobro razume. I u pravu je predsednik Milanović kada kaže da tu 'ima još sistema', tačno je. Ima tu još sistema, ima tu još stvari koje mi nismo pokazali, ima tu još stvari koje dolaze, i tek će da dolaze", najavio je Vučić.

Autor: Pink.rs