Blokaderski mediji kandiduju Stefanovića za vrhovnog tužioca, on im odgovara da ostaje 'operativan'

Deo blokaderskih medija prethodnih dana pokrenuo je kampanju kandidovanja glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića za novog Vrhovnog javnog tužioca, tvrdeći da on cilja na ovo mesto na kojem već više od 16 godina stoluje Zagorka Dolovac.

Da li iz straha od beskompromisne borbe protiv kriminala i kršenja zakona ili nekih drugih motiva, tek nije jasno zašto su se toliko angažovali da o tome pišu kad je Stefanović, kao i desetine drugih tužilaca, tek podneo kandidaturu za tužioca u Vrhovnog tužilaštvu, a Dolovac mandat ističe u drugoj polovini sledece godine.

Pitali smo Stefanovića za komentar povodom ovih navoda.

"Zahvaljujem svima koji su me kandidovali za Vrhovnog javnog tužioca, ali još ne nameravam da napustim najoperativniju funkciju u srpskom tužilaštvu. Ova funkcija je i najveći profesionalni izazov", kratko je odgovorio Stefanović.



Od dobro obaveštenog izvora iz vrha sprskog pravosuđa saznajemo da je na konkursu za 4 mesta u Vrhovnom javnom tužilaštvu kandidature podnelo čak 54 (pedesetčetvoro) javnih tužilaca.

Što se tiče konkursa za Vrhovnog javnog tužioca taj konkurs će biti raspisan tek sledeće godine.

Pored Stefanovića među zvučnim imenima kandidature za izbor u Vrhovno javno tužilaštvo podneli su i šefovi sva tri osnovna javna tužilaštva u Beogradu, koji bi, prema rečima našeg izvora, hteli da preskoče po dva nivoa (više i apelaciono) tužilaštva i da se direktno sa osnovnog nivoa ubace na najviši, kao što je to u propaloj reformi pravosuđa 2009/2010. pošlo za rukom tužiocu Goranu Iliću.

To su glavni javni tužioci Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ljubomir Đorđević, Nebojša Popović i Ivana Pomoriški poznati i kao puleni Zagorke Dolovac.

Među kandidatima za jedno od četiri mesta je sekretar u Vrhovnom tužilaštvu Gordana Samardžić, koja je, kako tvrdi naš izvor, bez dana staža kao nosilac javnotužilačke funkcije!

Kandidat je i tužiteljka Bojana Savović poznata kao lažna Laura, politikantkinja, koja već godinama krši sve moguće tužilačke zakone, ali bez posledica jer je pod direktnom zaštitom Zagorke Dolovac.



Podsetimo, Stefanović je tužilac kojeg blokaderski mediji kontinuirano napadaju bukvalno od trenutka stupanja na funkciju glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu do danas, jer im smeta što je krenuo da se odlučno obračunava sa narko dilerima, korumpiranim službenicama, ubicama, otmičarima i silovateljima i drugim kriminalcima, ali i da bez straha, u skladu sa zakonom, hapsi sve blokadere koji krše zakon, a umišljaju da su iznad njega i iznad države.

VJT u Beogradu je najveće i najefikasnije tužilaštvo u državi, sa najvećim brojem predmeta u radu i to za najteža krivična dela i redovno javnost obaveštava o svojim aktivnostima u meri u kojoj je to moguće imajući u vidu tajnost istraga.

Za vreme Stefanovićevog mandata uspešno su pokrenute istrage i podignute optužnice u nekim od najkompleksinih predmeta kao što su EPS - Bauwesen, Braća Stajić, Milorad Grčić i drugi, Aleksandar Papić, "Senjak" i tako dalje.

Zapaženo je i njegovo angažovanje u predmetu "Ribnikar" gde je zajedno sa dvojicom postupajućih tužioca pred sudom zastupao optužnicu, koja je rezultirala maksimalnim kaznama za Miljanu i Vladimira Kecmanović, roditelje maloletnog K. K. koji je 3. maja 2023. ubio devetoro dece i školskog čuvara u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar", a teško ranio još a petoro dece i nastavnicu istorije.