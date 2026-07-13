VUČIĆ MEĐU 34 NAJMOĆNIJA LIDERA U FRANCUSKOJ: Ovo su svi zvaničnici koji prisustvuju paradi u Parizu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj, gde prisustvuje centralnoj proslavi Nacionalnog praznika – Dana pada Bastilje. Vučić je jedini lider zemlje koja nije članica NATO-a, EU, niti „Koalicije voljnih“, a koja je dobila poziv da prisustvuje ovoj prestižnoj vojnoj paradi, što ovaj događaj čini jednim od najznačajnijih diplomatskih susreta u godini.

Ovo je prvi put u istoriji da predsednik Srbije prisustvuje paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, a čast koja mu je ukazana ogleda se u listi zvanica sa kojima će deliti tribinu.

Potpun spisak visokih zvaničnika u Parizu:

Na svečanosti prisustvuje najmanje 34 lidera i visokih predstavnika svetske politike:

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije

Mark Rute, generalni sekretar NATO

Edi Rama, premijer Albanije

Kristijan Štoker, kancelar Austrije

Rumen Radev, predsednik Bugarske

Bart de Vever, premijer Belgije

Andrej Plenković, premijer Hrvatske

Nikos Hristodulidis, predsednik Kipra

Andrej Babiš, premijer Češke

Mete Frederiksen, premijerka Danske

Kristen Mihal, premijer Estonije

Aleksandar Stub, predsednik Finske

Fridrih Merc, kancelar Nemačke

Kirijakos Micotakis, premijer Grčke

Anita Orban, ministarka spoljnih poslova Mađarske

Mihal Martin, premijer Irske

Serđo Matarela, predsednik Italije

Antonio Tajani, ministar spoljnih poslova Italije

Andris Kulbergc, premijer Letonije

Gitanas Nauseda, predsednik Litvanije

Luk Friden, premijer Luksemburga

Robert Abela, premijer Malte

Jakov Milatović, predsednik Crne Gore

Jonas Gar Stjore, premijer Norveške

Donald Tusk, premijer Poljske

Luis Montenegro, premijer Portugala

Nikušor Dan, predsednik Rumunije

Robert Fico, premijer Slovačke

Janez Janša, premijer Slovenije

Pedro Sančez, premijer Španije

Ulf Kristerson, premijer Švedske

Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine

Kir Starmer, premijer Velike Britanije

Hakan Fidan, ministar spoljnih poslova Turske

Pored prisustva paradi, predsednik Vučić će biti gost na svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Emanuel Makron.

14 juillet et Coupe du monde : 7000 policiers et gendarmes dispatchés à Paris et son agglomération. →https://t.co/RvzEgx6NAo pic.twitter.com/XsWtq873SF — Le Figaro (@Le_Figaro) 13. јул 2026.

Istorijski spektakl na Jelisejskim poljima

Vojna parada koja se proslavlja svakog 14. jula u Parizu prati rutu od Trijumfalne kapije do Trga Konkord. Ovogodišnji spektakl uključuje:

Vazdušni defile: Akrobatska grupa „Patrouille de France“ koja boji nebo u boje francuske zastave.

Pešadijske trupe: Marš 5.000 pripadnika vojske, policije i vatrogasaca, uz prepoznatljiv spori korak Legije stranaca.

🇫🇮|#BastilleDay#Finnish conscripts will march this week in one of #Europe's most visible military events, as the Defence Forces participate in the #French Bastille Day parade in #Paris. pic.twitter.com/643DHFsRkQ — NORDFLANK (@Nordflank) 13. јул 2026.

Tehnika i tradicija: Defile najmodernijih oklopnih vozila i završni defile Republikanske garde na konjima.

Autor: D.S.