VUČIĆ MEĐU 34 NAJMOĆNIJA LIDERA U FRANCUSKOJ: Ovo su svi zvaničnici koji prisustvuju paradi u Parizu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj, gde prisustvuje centralnoj proslavi Nacionalnog praznika – Dana pada Bastilje. Vučić je jedini lider zemlje koja nije članica NATO-a, EU, niti „Koalicije voljnih“, a koja je dobila poziv da prisustvuje ovoj prestižnoj vojnoj paradi, što ovaj događaj čini jednim od najznačajnijih diplomatskih susreta u godini.
Ovo je prvi put u istoriji da predsednik Srbije prisustvuje paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, a čast koja mu je ukazana ogleda se u listi zvanica sa kojima će deliti tribinu.
Potpun spisak visokih zvaničnika u Parizu:
Na svečanosti prisustvuje najmanje 34 lidera i visokih predstavnika svetske politike:
Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije
Mark Rute, generalni sekretar NATO
Edi Rama, premijer Albanije
Kristijan Štoker, kancelar Austrije
Rumen Radev, predsednik Bugarske
Bart de Vever, premijer Belgije
Andrej Plenković, premijer Hrvatske
Nikos Hristodulidis, predsednik Kipra
Andrej Babiš, premijer Češke
Mete Frederiksen, premijerka Danske
Kristen Mihal, premijer Estonije
Aleksandar Stub, predsednik Finske
Fridrih Merc, kancelar Nemačke
Kirijakos Micotakis, premijer Grčke
Anita Orban, ministarka spoljnih poslova Mađarske
Mihal Martin, premijer Irske
Serđo Matarela, predsednik Italije
Antonio Tajani, ministar spoljnih poslova Italije
Andris Kulbergc, premijer Letonije
Gitanas Nauseda, predsednik Litvanije
Luk Friden, premijer Luksemburga
Robert Abela, premijer Malte
Jakov Milatović, predsednik Crne Gore
Jonas Gar Stjore, premijer Norveške
Donald Tusk, premijer Poljske
Luis Montenegro, premijer Portugala
Nikušor Dan, predsednik Rumunije
Robert Fico, premijer Slovačke
Janez Janša, premijer Slovenije
Pedro Sančez, premijer Španije
Ulf Kristerson, premijer Švedske
Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine
Kir Starmer, premijer Velike Britanije
Hakan Fidan, ministar spoljnih poslova Turske
Pored prisustva paradi, predsednik Vučić će biti gost na svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Emanuel Makron.
14 juillet et Coupe du monde : 7000 policiers et gendarmes dispatchés à Paris et son agglomération. →https://t.co/RvzEgx6NAo pic.twitter.com/XsWtq873SF— Le Figaro (@Le_Figaro) 13. јул 2026.
Istorijski spektakl na Jelisejskim poljima
Vojna parada koja se proslavlja svakog 14. jula u Parizu prati rutu od Trijumfalne kapije do Trga Konkord. Ovogodišnji spektakl uključuje:
Vazdušni defile: Akrobatska grupa „Patrouille de France“ koja boji nebo u boje francuske zastave.
Pešadijske trupe: Marš 5.000 pripadnika vojske, policije i vatrogasaca, uz prepoznatljiv spori korak Legije stranaca.
🇫🇮|#BastilleDay#Finnish conscripts will march this week in one of #Europe's most visible military events, as the Defence Forces participate in the #French Bastille Day parade in #Paris. pic.twitter.com/643DHFsRkQ— NORDFLANK (@Nordflank) 13. јул 2026.
Tehnika i tradicija: Defile najmodernijih oklopnih vozila i završni defile Republikanske garde na konjima.
Autor: D.S.