Milićević: Dok traje polemika o izjavi Paunović, ćuti se o položaju Srba na KiM

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević ocenio je danas da je izjava ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović izazvala različita tumačenja, dok se godinama podiže zid ćutanja pred onim što Srbi na Kosovu i Metohiji zaista preživljavaju.

"Ne mislim da je ministarka Snežana Paunović pozivala na bilo kakvo etničko čišćenje. Ko poznaje Snežanu zna da je reč o ženi koja je rođena u Peći, koja je veliki deo života provela na Kosovu i Metohiji i koja je govorila iz ogromne lične emocije i bola zbog stradanja srpskog naroda", rekao je Milićević povodom napada opozicionih stranka na Paunović zbog njene izjave da je 1998. godine svako onaj ko se osećao manje kao stanovnik SR Jugoslavije trebalo da je napusti i ide u svoju matičnu zemlju.

Milićević je dodao da moramo da postavimo pitanje kako je moguće da jedna izjava, koja je očigledno izazvala različita tumačenja, odmah proizvede toliko reakcija, dok se godinama podiže zid ćutanja pred onim što Srbi na Kosovu i Metohiji zaista preživljavaju, navodi se u saopštenju iz kabineta ministra.

"Gde su bile sve te reakcije kada su Srbi hapšeni bez osnova, prebijani i proterivani, kada je pucano na srpsku decu koja su nosila badnjak, kada se našim ljudima oduzimaju zemlja, institucije i pravo na normalan život? Gde su reakcije na svakodnevne pritiske kojima su izloženi samo zato što su Srbi?", upitao je Milićević.

Prema njegovim rečima, ne mora neko da izgovori reči "etničko čišćenje" da bi ga sprovodio.

"Politika Aljbina Kurtija i vlasti u Prištini, kroz hapšenja, zastrašivanje, nasilje i sistematsko onemogućavanje normalnog života, ima jasan rezultat - da Srba na Kosovu i Metohiji bude sve manje. Srbija, sa druge strane, govori o miru, suživotu, dijalogu i kompromisnom rešenju. To je naša državna politika i suštinska razlika između Beograda i Prištine", rekao je Milićević.

Milićević je rekao da ako Evropska unija zaista želi Kosovo i Metohiju na kome ima života i budućnosti za sve, onda njena pažnja mora biti usmerena ka Prištini i Aljbinu Kurtiju.

"Tamo su oni koje godinama podržavaju, sa kojima razgovaraju i na koje mogu i moraju da utiču. Problem nije u Beogradu i u jednoj izjavi, već u politici koja na terenu proizvodi strah, progon i sve manje Srba. A oni koji su se jedino dosetili da zatraže ostavku ministarke, neka kažu da li su spremni da jednako glasno osude progon Srba na Kosovu i Metohiji, ili im je jedini cilj da svaku temu pretvore u napad na sopstvenu državu", zaključio je Milićević.

Paunović je ranije za Kurir rekla da bi "etnički očistila Kosovo '98", ali ne na način da bi likvidirala Albance na način kako se oni danas trude da očiste KiM, nego da svako onaj ko se oseća manje kao stanovnik SR Jugoslavije napusti istu i ide u svoju matičnu zemlju.

Opozicione stranke i opoziciono orijentisani mediji nakon toga su je optužili da navodno poziva na etničko čišćenje Albanaca.

Paunović je ranije danas izjavila da se ne odriče politike SPS-a niti ni strategija svoje stranke koje su bile izabrane za okolnosti oružane pobune na delu Srbije, ali da se ne odriče ni prava da govori o greškama koje su činjene ni da analizira šta je eventualno moglo biti drugačije.

Autor: Pink.rs