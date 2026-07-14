AKTUELNO

Politika

OBILAZNICA OKO BEOGRADA DOBILA IME MILUTINA MRKONJIĆA: Dačić se zahvalio predsedniku Vučiću na ispunjenom obećanju

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ivica.dacic.rs ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom odluke da obilaznica oko Beograda ponese ime dugogodišnjeg funkcionera stranke i ministra Milutina Mrkonjića.

Dačić je u ime Socijalističke partije Srbije uputio zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, istakavši da je time ispunjeno dato obećanje.

– U ime Socijalističke partije Srbije želim da se najiskrenije zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na ispunjenom obećanju da će obilaznica oko Beograda biti nazvana imenom Milutina Mrkonjića. Naš drug i politički otac je to zaslužio – naveo je Dačić.

Milutin Mrkonjić, koji je tokom svoje karijere ostao upamćen kao jedan od najznačajnijih aktera u oblasti srpske infrastrukture, na ovaj način dobija trajno obeležje u glavnom gradu, čime se odaje priznanje njegovom višedecenijskom radu i doprinosu razvoju putne mreže Srbije.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Beograd

#Ivica Dačić

#Milutin Mrkonjić

#Obilaznica oko Beograda

#Putevi Srbije

#SPS

#infrastruktura

POVEZANE VESTI

Društvo

Vlada Srbije donela odluku: Obilaznica oko Beograda nosiće ime MILUTINA MRKONJIĆA

Politika

'UZ TRADICIONALNO SRPSKO GOSTOPRIMSTVO' Dačić priredio svečanu večeru u čast dolaska ministra unutrašnjih poslova Mađarske Gabora Pošfaiјa

Hronika

DAČIĆ NAKON ZAPLENE 100 KILOGRAMA MARIHUANE: Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima

Društvo

'POSLEDNJI POZDRAV PRIJATELJICI I SABORCU' Ivica Dačić se oprostio od Tatjane Ječmenice: Neočekivano i prerano

Politika

'OSTAVIO JE DUBOK TRAG U POLITIČKOM I DRUŠTVENOM ŽIVOTU SRBIJE' Dačić uputio telegram saučešća povodom smrti Dragoljuba Mićunovića

Politika

DAČIĆ OSUDIO PRETNJE UPUĆENE VUČIĆU: Nema skupa ili nastupa nekog iz opozicije da ne preti smrću i ubistvom predsedniku Aleksandru Vučiću