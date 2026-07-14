OBILAZNICA OKO BEOGRADA DOBILA IME MILUTINA MRKONJIĆA: Dačić se zahvalio predsedniku Vučiću na ispunjenom obećanju

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom odluke da obilaznica oko Beograda ponese ime dugogodišnjeg funkcionera stranke i ministra Milutina Mrkonjića.

Dačić je u ime Socijalističke partije Srbije uputio zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, istakavši da je time ispunjeno dato obećanje.

– U ime Socijalističke partije Srbije želim da se najiskrenije zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na ispunjenom obećanju da će obilaznica oko Beograda biti nazvana imenom Milutina Mrkonjića. Naš drug i politički otac je to zaslužio – naveo je Dačić.

Milutin Mrkonjić, koji je tokom svoje karijere ostao upamćen kao jedan od najznačajnijih aktera u oblasti srpske infrastrukture, na ovaj način dobija trajno obeležje u glavnom gradu, čime se odaje priznanje njegovom višedecenijskom radu i doprinosu razvoju putne mreže Srbije.

Autor: D.S.