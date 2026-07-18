STIGAO ODGOVOR IZ RUMUNIJE KOJI JE SRBIJA ČEKALA 14 GODINA! Vučić u Alibunaru objavio istorijsku vest: Gradi se brza saobraćajnica koja menja sve!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, kako je danas najavio, obišao je u Vladimirovac, u opštini Alibunar, gde je pričao sa narodom koji želi da ga neko čuje i pozdravi.

Građani su se okupili u velikom broju, a prostor predviđen za skup ispunjen je mnogo pre početka obraćanja. Atmosfera je svečanog karaktera, dok okupljeni uz aplauze i skandiranje čekaju početak programa.

Predsednik je počašćen na početku, dok je okupljeni narod klicao uz "Aco, Srbine", pozdravljajući Vučića.

- Dobar dan, drago mi je što vas vidim - rekao je predsednik na početku, zahvaljivajući se na poklonu koji je dobio.

Predsedniku su uručili maramicu uz odelo, izvezenu posebno za njega.

Nastavlja da razgovara sa zanatlijama, koji s ponosom predstavljaju svoje rukotvorine i proizvode.

- Sve najbolje vam želim, svaka čast - dodaje.

O dijalogu i odbijanju poziva

- 2023. godine, posle izbora, molio sam ih sve da dođu na razgovor, niko nije želeo. Rekli su da će pobediti u Beogradu, nemaju šta da razgovaraju s mnom, kada su izgubili u Beogradu, pozvao sam ih opet. Kad su krenuli protesti, pozvao sam ih na dijalog, nikada razgovor nisu hteli, jer su znali da nemaju šta da ponude, a nisu ni želeli da razgovaraju, rušenje države na ulici. Što se mene tiče, ja sam uvek spreman da razgovaram.

- Za šta god hoće, samo hoću da razgovaramo. Da nam se ne dogodi ono što se desilo danas u Subotici, ne možete tako da živite. Važno je da budemo ujedinjena Srbija, da ne bude podela u zemlji. Moraćemo da se ujedinimo, Srbija je najjača kad je ujedinjena - odgovorio je Vučić.

O blokaderskom nasilju

Predsednik je istakao da će se nastaviti borba za otadžbinu, jer drugu nemamo.

- Za šta god hoće, samo hoću da razgovaramo. Da ne bude kao u Subotici danas — da je jedan mladi nečovek pljunuo starijeg čoveka i nije mu se izvinio. Kad smo bili klinci, kad uđe stariji u autobus, morate da ustanete. Toliko su mržnje posejali, moramo da budemo ujedinjena Srbija danas. Važno je da budemo ujedinjena Srbija, da ne bude podela u zemlji. Moraćemo da se ujedinimo, Srbija je najjača kad je ujedinjena - odgovorio je Vučić.

- Sud je njihov, a kad prave problem onda je moj. Desetine i stotina života je koštalo to njihovo ludilo i laži. Zbog njihovog zlonamernog rada. Niko nikada nije koristio zvučni top i znali su od početka. Kad se pokazuje kako je sve bilo glupo, vreme odgovornosti je na kraju moralo da dođe - poručio je predsednik.

Obraćanje okupljenim građanima

Predsednika je dočekalo more ljudi, klicajući "Aco, Srbine", uz tapšanje i guranje za fotografisanje sa predsednikom.

- Hvala vam na ovako veličanstvenom dočeku, da mi je neko rekao da će ovakva atmosfera biti u Južnom Banatu, ja mu ne bih verovao, ali hvala vam na ovako nečemu. Ovo je nešto najlepše što sam doživeo u poslednjih nekoliko godina. Ovaj današnji dan neću zaboraviti.

Kako je istakao, želi da spomene više novina i ulaganja.

- Što se Vladimirovca tiče, znate da su bunari pod zaštitom države, ali ćemo da uložimo 15 miliona dinara u rekonstrukciju, kao što ćemo da uložimo u obnovu i u potpuno novu ambulantu ovde u Vladimirovcu. Hoćemo da uložimo 42 miliona dinara, imamo dve škole u Alibunaru, obe ćemo da podignemo u potpunosti nove, 2,5 miliona i gotovo 4 miliona evra, i država Srbija će da da taj novac. Rehabilitacija mnogih puteva, ono što je važno za ceo Banat jeste pruga Pančevo - Orlovat - Opovo - Zrenjanin, pa gore na Kikindu i Subotici, kombinajući to sa prugom Beograd - Vršac, to bi značilo mnogo za investitore - rekao je.

- Razgovarao sam sa predsednikom Rumunije, zamolio sam ga da nam kažu mogu li da konačno uradimo brzu saobraćajnicu. Prvi put sam u poslednjih 14 godina dobio odgovor da. Velika vest za sve nas, ali i za Južni Banat, brza saobraćajnica Beograd - Vršac, kad se završi auto-put Beograd - Zrenjanin. To su stvari koje menjaju budućnost! Od 1. avgusta idemo sa sniženjem cena lekova, to će svim ljudima da znači - poboljšaće životni standard.

- Ja ću samo još nekoliko reči oko naše zemlje: trudili smo se u prethodnom periodu da menjamo zemlju, da mnogo toga učinimo, da mnogo toga promenimo. Nažalost, iako smo mnogo toga uradili, nisam srećan samo zbog jedne stvari. Ponosan sam na mnoge rezultate: puteve, pruge, škole, bolnice. Ako hoćete, i na razliku u platama i penzijama koju smo napravili u odnosu na pre 10 godina - rekao je i dodao:

- Ne možemo da rešimo sve probleme, ali biće domaćin zadovoljan i kada ga neko samo čuje, kada neko pokaže pažnju, kada neko pokaže brigu za njega. Da smo sačuvali političku nezavisnost i samostalnost Srbije, i to ne bismo mogli bez vaše pomoći i podrške. Da smo pokazali da ne okrećemo leđa našim prijateljima i kada je najteže, i kada smo pritisnuti sa svih strana. Da smo pokazali, takođe, da smo u stanju da u ekonomskom rastu budemo na vrhu Evrope, a ne na začelju. Ranije smo znali da osvajamo medalje u odbojci, košarci, vaterpolu i drugim sportovima, ali nikada nismo u ekonomiji. A sada smo bolji od najrazvijenijih evropskih zemalja što se stope rasta tiče. Da bismo to nastavili, potrebna je vaša odgovornost, vaše razumevanje i vaša ljubav prema Srbiji da se pokaže i na predstojećim izborima.

Predsednik Aleksandar Vučić trebalo bi da se obrati okupljenim građanima, a očekuje se da govori o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, kao i planovima za dalji razvoj Srbije.

Atmosfera u Vladimirovcu je svečanog karaktera, dok okupljeni uz aplauze i skandiranje čekaju početak programa.

Vladimirovac je danas u centru pažnje zbog dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a prema prvim informacijama, veliki broj građana okupio se znatno pre početka događaja.

Na mestu održavanja skupa vlada velika gužva, dok okupljeni pristižu iz Vladimirovca i okolnih mesta kako bi prisustvovali obraćanju predsednika.

Autor: A.A.