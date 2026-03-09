'PREDVIĐAO SAM 7:3, ALI BIĆU ZADOVOLJAN SAMO AKO BUDE 10:0' VUČIĆ: Srbija zaslužuje pobede i uspehe u budućnosti! (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Kulu, Crvenku i Sivac, gde je razgovarao sa građanima, a potom održao i miting u Sivcu.

- Predviđao sam 7:3 za njih, a biću zadovoljan samo ako bude 10:0 za nas. I to je jedino što me zanima. Jer ne smemo ni jednu opštinu da prepustimo najgorima u Srbiji. Ne smemo ni jednu opštinu da prepustimo neodgovornim i neozbiljnim ljudima. Srbija zaslužuje najbolje i najodgovornije. Srbija zaslužuje pobede i uspehe u budućnosti - rekao je, između ostalog, Vučić.

Autor: Pink.rs