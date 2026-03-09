'I BAKIĆ I ĐILAS SU POSTALI STUDENTI, SAMO STUDENATA NEMA NA LISTI' VUČIĆ U SIVCU: Ovde smo zbog onog što će se desiti 29. marta, tog dana ljudi biraju svoju budućnost

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Kulu, Crvenku i Sivac, gde je razgovarao sa građanima, ali je posetio i Crkvu Svetog Nikolaja, kao i Vinske podrume.

17:10 - U dvorani u Sivcu, okupio se veliki broj građana. Na početku je intonirana Himna Srbije "Bože pravde", a potom je predsednik Vučić pozdravljen gromoglasnim aplauzom.

- Hvala na veličanstvenom dočeku. U Sivcu sam bio mnogo puta, ali nikada nisam video ovoliko ljudi, znam da vas ima i iz drugih opština, mnogo ljudi je ostalo ispred. Mi smo se danas okupili zbog onoga što će se desiti 29. marta, reč je o lokalnim izborima za Opštinu Kula. Ali je smisao je mnogo važniji od izbora, a smisao je da razmislimo o tome kakvu budućnost želimo i koliko je odgovornost na nama, i koliko moramo rada da uložimo da sačuvamo Srbiju, da bi išli napred, da bi svi išli napred - rekao je na početku Vučić.

Kako je istakao, sve opštine u Srbiji treba da napreduju.

- Samo danas kada smo ustali, nafta je bila oko 110 dolara, pre samo 10 dana je bila 65. Ceo svet ne zna šta da radi. Ovo vreme zahteva posvećenost, ne može da toleriše javašluk i nerad. Ne mogu da govorim o protivnicama, i nikada neću to da činim, ali sam nešto drugo pitao. Rekao sam: A šta će oni da urade? A da to vredi građanima Kule? Hoće oni da urade školu "20. oktobar" ili ćemo mi? Znate da oni to ne mogu i neće - istakao je Vučić i dodao:

Jedino što znaju je — mi time smenjujemo Vučića i to je to. Vi mrzite, a mi ćemo da uradimo školu.

Vučić je rekao da je napredak Opštine Kula ušao u plan 2030.

- Samo želim da znate da nije pitanje da li imate brzu saobraćajnicu, ovo je mnogo važnije pitanje. Ovo je pitanje dovođenja investitora, tek kada imate dobre puteve, tek tada možete da se nadate investitorima. Da to nismo uradili, samo bi nam odlazili ljudi - naglasio je Vučić.

O ulaganjima i napretku

- I ono što je za vas najvažnije, nema više klaj-klaj, radovi će da se ubrzaju i neuporedivo će brže ići. Moramo da uradimo stazu u Crvenki, to je 2 miliona evra, i sve kad vam govorim sve ovo treba da finansira Opština Kula, koliko godina bi trebalo da se sve to završi. Moramo da uradimo i Zdravstveni centar u Kuli. Od Sombora do Vrbasa nemamo nijednu magnetnu rezonancu, ja ću se potruditi da dobijete najmanje dve!

Kako je rekao, kad ode u niški Klinički centar ili beogradski, izgleda kao spejs šatl, ali treba raditi i na drugim centrima, istakao je. Radi se i na promeni cevi kako bi se popravio kvalitet vode.

- Kada sam video kako izgleda u Kuli, to mora neuporedivo bolje da izgleda. Ne smeju Sombor, Kula.. nijedno drugo mesto ne sme da ima slabiju opremu nego Beograd! Tolike pare i za promenu azbestnih cevi, ali ćemo sve da uradimo. Voda je ogroman problem i rešićemo i kompletan problem i vodosnabdevanja i navodnjavanja u ovom delu - rekao je Vučić i dodao:

Najvažnije je, uz obnovu škola, Domova zdravlja, zdravstvenih centara, deo smo uradili, deo nismo. I dobro je da postoji doza nezadovoljstva, jer moramo da težimo da uradimo više. Neće biti lako uz uslove u svetu, ali uz izgradnju brze saobraćajnice možemo dovesti investitore kako bi napredovao ovaj kraj u svim delatnostima - i zaposlenje i sve.

O situaciji u svetu

- Bio sam u pravu kad sam govorio o sukobima u Evropi i Iran, ali očekujem još veće sukobe i probleme, na nivou celog sveta. Pre svega ekonomske, a takvi donose i političke probleme. A mi moramo da sačuvamo mir i naše ljude, to je najbitnije. Sve se može promeniti preko noći, zato moramo da svakoga dana donosimo prave odluke, zato su nam potrebni pravi ljudi. A juče čujem nekog političara kako se pravi lista i kako se vodi, a zamislite da oni vode Srbiju i razgovaraju sa svetskim liderima. Oni kažu: "mi ćemo da rešimo pitanje vode", a čekaj, kako? To ih niko ne pita - kazao je Vučić i dodao:

Bez prebijenje pare, bez igde ičega, znamo kako ste pljačkali kad ste bili na vlasti. Izdvojili smo 10-11 miliona evra za ulaganje, a ja vam kažem da ni to nije dovoljno, a kako će oni to da urade? Ne znaju odgovor na ta pitanja, a samo nešto pričaju i najavljuju. Sve druge možete naći na njihovoj "studentskoj" listi sem studente. Na našoj listi ćete naći ljude iz svih mesta, svih zanimanja jer je naš posao da pokažemo da smo narodna lista, koja će da predstavlja svaku našu porodicu. I Jovo Bakić i Đilas postao student. Šta da radite...

O lokalnim izborima

- Oni jesu favoriti na ovim izborima, usred Dragačeva im dođe neki strani stručnjak da im objašnjava kako nas da pobede. A što im je toliko stalo da nas pobede na lokalnim izborima u Lučanima, što je tim strancima toliko stalo da nas svuda pobede? Zato onoga što sam ponosan na vas, a to je nezavisna i slobodna Srbija. Svi hoće marionete u svetu, svi hoće poslušnike, svi hoće da mu date sirovine, ljude, prostor, da samo ponavljate šta kažu i odluče, a Srbija... je kao u taličnom Tomu jedno ostrvo slobodno i slobodarsko i zato hoće da nas pobede svuda. I zato ćemo da ih pobedimo svuda, i u svim tim opštinama i ovde u Kuli gde se najmanje nadaju - kazao je Vučić.

Danas se Srbija diže i suprostavlja, dodao je.

- Kako vidim, Srbija se budi i svuda ljudi hoće da pokažu da razumeju da 29. marta glasaju i za pravac u budućnosti. Ljudi 29. marta biraju budućnost svoje porodice, a ništa nema važnije od toga. Zato i mi, da se ne delimo na ovoj listi, svi smo ista porodica. Porodica budućnosti i pobede Srbije! Predviđao sam 7:3 na njih, a biću zadovoljan ako bude 10:0 za nas, jer ne smemo nijednu opštinu da prepustimo neodgovornim i neozbiljnim ljudima. Srbija zaslužuje pobede, uspehe i ono najbolje u budućnost - naveo je Vučić i dodao:

Plate i penzije nisu pale s neba, a biće samo veće nego do sada.

Vučić je istakao da ništa ne pada s neba, da sve zavisi od rukovodstva i politike koju izaberemo.

- Zato vas molim da glasate po svojoj savesti, razmišljajte o svojoj porodici i Srbiji. Nije sramota izgubiti, a mi imamo obavezu da se borimo protiv onih koji su nam uništavali i koji planiraju da unište zemlju. I zato da ih pobedimo ubedljivo 29. marta, čisto kao suza! Vratićemo im srcem i olovkom, na svako njihovo uništavanje i rušenje! Beskrajno hvala za ogromnu podršku, ja vas volim, dragi prijatelji, živela Kula i živela Srbija - zaključio je Vučić.

16:31 - Predsednik Vučić u okviru posete opštini Kula, stigao je u crkvu Svetog Nikolaja u Sivcu.

Vučića su ispred crkve, koja se smatra jednom od najlepših i najvećih seoskih crkava u tom delu Srbije, dočekali građani i sveštenstvo.

Sa Vučićem je u poseti i predsednik SNS Miloš Vučević.

Vučić je prethodno obišao farbiku Sigma u Crvenki, a potom i obnovljene vinske podrume.

Starešina manastira Boško Simić istakao je da poseta predsednika Vučića predstavlja veliku čast za ovaj hram i sve ljude koji se u njemu sabiraju u molitvi.

"Ovaj sveti hram, koji je podignut u periodu od 1868. do 1873. godine, svedok je duge istorije vere i duhovnog života našeg naroda na ovim prostorima. U njemu su se kroz više od jednog veka sabirale generacije vernika moleći se Bogu za mir, blagostanje i napredak našeg naroda i naše otadžbine. Posebno nas raduje što možemo da vas pozdravimo pod svodovima hrama posvećenog Svetom Nikolaju Mirlikijskom čudotvorcu, zaštitniku putnika, moreplovaca i svih onih koji se sa verom obraćaju Bogu", rekao je on.

Sveštenici su Vučiću poželeli uspeh u daljem radu i rukovođenju državom.

"Sveti Nikolaj Mirlikijski i Sveti Vasilije Ostroški, čiji je deo velikog omofora donet iz manastira Ostroga u ovaj sveti hram 1989. godine, neka vas čuvaju i neka vam budu pomoćnici i zastupnici u svim odgovornim dužnostima koje nosite i obavljate na dobrobit našeg naroda i naše otadžbine Srbije", rekli su sveštenici Vučiću.

Oni su predsedniku uručili i poklone - monografiju hrama koja je štampana povodom jubileja 150 godina, sliku crkve sa počeka 20. veka i dve specifične i specijalne ikone čije replike se nalaze u ovom manastiru, a originali u galeriji Matice Srpske - Ikona Bogorodice i Isusa Hrista u narodnim nošnjama.

Sveštenici su rekli da pre Vučića crkvu dugo niko nije posećivao, podsećajući da kralj Aleksandar bio 1919. godine, a početkom 2000-tih Vojislav Koštunica.

Predsednik je pitao sveštenike da li ima radova, a oni rekli da trenutno imaju statičke radove i da je urađen krov, a Vučić je ponuio pomoć države ukoliko im bude trebala.

16:05 - VINSKI PODRUMI

Nakon kompanije "Sigma", predsednik Vučić obilazi i vinske podrume.

Njega su ponovo zaustavili brojni meštani kako bi ga pozdravili i slikali se sa njim.

Vučića je dočekao i predsednik Udruženja vinogradara i voćara Stari podrumi. Rekonstrukcija i svečano otvaranje obnovljenih vinskih podruma u Crvenki obeleženi su 14. februara na praznik Svetog Trifuna (zaštitnika vinogradara) u prisustvu ministra kulture Nikole Selakovića, a tada je i ozvaničen završetak radova na prva dva reprezentativna objekta.

Za prvu fazu obnove, koja je obuhvatila dva objekta, izdvojeno je ukupno 5,4 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena putem konkursa "Gradovi u fokusu" Ministarstva kulture, uz podršku lokalne samouprave.

15:00 - OBILAZAK KOMPANIJE SIGMA

Kompanija "Sigma" je osnovana 1989. godine i bavi se proizvodnjom i tehnologijama vezanim za dezinfekciona sredstva i tretman vode.

Predsednika je dočekao veliki broj građana koji su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Vučić je zatim obišao kompaniju "Sigma" zajedno sa vlasnikom Draganom Kapičićem.

Rukovodilac kompanije se požalio na cevovode u ovoj opštini, a predsednik ga je uverio da će sve biti urađeno što pre.

- Kada uspemo da zamenimo azbestne cevi, onda uz tu tehnologiju možemo sa sigurnošću da garantujemo ljudima da je sve sigurno - naglasio je Vučić.

- Trenutno imamo 55 zaposlenih. Ja bih Vas zamolio za jedan razgovor sa predsednikom Vlade kako bih mu objasnio suštinu, da Vas ne gnjavim - rekao je Kapičić.

- To mogu da Vam sredim već sutra - obećao je predsednik.

Vučić je pitao i ko je glavni kupac proizvoda ove kompanije, koja se bavi izradom hlorogenskih postrojenja i dezinfekcionih sredstava.

- Najveći kupac bi trebalo da nam bude Ministarstvo zdravlja - rekao je rukovodilac kompanije.

Predsednik je naglasio da se seća velike uloge ove kompanije tokom pandemije korona virusa, i zahvalio se na tome.

- Mnogo je veće nego što sam mislio - konstatovao je predsednik tokom obilaska fabrike.

- Ova fabrika može da snabdeva jedan grad od 100.000 stanovnika dezinfekcionim sredstvima - rekao je rukovodilac kompanije.

Predsednik se osvrnuo i na situaciju sa naftom u svetu, te istakao da mu je glavni cilj da sačuva stabilnost Srbije u svakom smislu.

- Rekao sam malopre, u 11 i 20 sam sinoć pozvao predsednika Vlade da donese odluku o zabrani izvoza. Kada sam video da su nestašice na određenim pumpama na prelazu između Austrije i Slovenije, tražio sam da se zabrani interventno izvoz. Sada imam bolje vesti, imamo veće rezerve nego one koje sam predstavio tokom govora o programu Srbija 2030. Dakle, imamo za 90 dana sigurne rezerve i dizela i benzina. Gledamo da sačuvamo stabilnost, pogotovo stabilnost cena. Mi se trudimo da budemo lideri, uvek će biti onih koji služe tome da obaraju Srbiju. Postavili su neke izmišljene teritorije samo da bi se spuštala Srbija. Najvažnije je da su naši građani zadovoljni. Ljudi u BiH i dalje misle da oni imaju 200-300 evra veću platu nego u Srbiji. Sada imaju 180 evra manju platu, ali oni to i ne znaju. Navikli su da budu ispred Srbije. Promenila su se vremena, mi smo radili mnogo, ali meni je važno kako ljudi to u Srbiji vide, moraćemo još mnogo da radimo - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će brza saobraćajnica "Smajli" promeniti sliku Zapadno-bačkog okruga.

- Azvirt seli mašine sa Badovinaca i kreću da rade u najjačem mogućem tempu. Zašto je to važno? Ljudi obično nisu najsrećniji ako im neko kaže da auto-put prolazi kroz njihovu opštinu, ali ne gledaju suštinu. Ali kada spojimo Bački Breg sa Somborom, Sivcem, Srbobranom, Novim Bečejem, sve opštine koje sam pomenuo će prodisati. To je najbolja vest za sve građane ovih opština, zato što to dovodi nove investitore, čisti grad, smanjuje transportne troškove. Sve je to malo za ljude koji investiraju i koji žele da otvore fabriku ovde. Pogledajte samo Loznicu u kojoj su bile uništene sve kompanije. Velika je stvar što ćemo vojsku vratiti u Somborsku kasarnu, koja je prelepa i jedna od najvećih. To je kao fabrika u jednom gradu - rekao je Vučić.

O otkrićima Dragana Đilasa za listu u Smederevskoj Palanci, Vučić ističe da je ponosan na činjenicu da je vodio svoju politiku i da se tome suprotstavio od početka.

- To se dešava svuda. Mene više brine to što oni pokazuju šta žele da urade, a mi se svi pravimo da ne vidimo šta rade. Oni time pokazuju da su rekli da će da nas lustriraju, i da nam zabrane da se bavimo politikom, ali hoće prvo da završe sa opozicijom. Kada Crveni kmeri vladaju u režimu Pola Pota, nema pravo niko drugi da postoji. To mene zanima više od cele priče o njihovim sukobima. Taj manir u kom ste vi Bogovi, a svi drugi moraju da vam služe i nemaju pravo na drugi stav, to je nešto što zabrinjava. Vidim da su počeli da razumevaju da postoji jedan veliki deo Srbije koji ne želi da oni upravljaju ovom zemljom. Zamislite kako bi uništili Smederevsku Palanku da je date tako neodgovornim ljudima - rekao je predsednik.

Autor: Iva Besarabić