'ĆUTA DOLAZI U NIŠ DA OBIĐE POLITIČARE' Pavlović za Pink: Oni se samo hvale, a nemaju nikakve rezultate (VIDEO)

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović komentarisao je dolazak Aleksandra Jovanovića Ćute u Niš i ocenio da on ne dolazi da razgovara sa građanima.

Ćuta dolazi u Niš da obiđe političare, a ne građane. Nije samo Ćuta, Ćuta i Parandilović obilazili su političare, recimo onog političara Milića koji nije ništa uradio na okupiranoj opštini Medijana, ali ume da se hvali.

Kako je rekao, zbog toga ih on naziva Instagram opozicijom.

- Oni se samo hvale, a nemaju nikakve rezultate, rad, iza sebe. Sve što se radi u Nišu, radi grad, uz podršku Republike Srbije. Mi ćemo ovog leta da započnemo porodilište, završavamo Studentski dom - naveo je Pavlović.

Prema njegovim rečima, pored svega toga, dolaze i otvaraju se i nove fabrike.

- Mi želimo da otvorimo nova radna mesta, ali mi želimo da kvalitet života bude bolji - istakao je Pavlović i dodao:

Napravićemo tako da građani Niša žele da ostanu i žive u svom gradu i to je jedan jedini model.

CRTA

Govoreći o istraživanju CRTE i blokaderskoj listi koja se pojavila u javnosti kaže da je to na neki način možda i namerno ''iscurelo'', da bi neko prekrio priče koje su bile pre toga, a jedna od njih je i istraživanje CRTE.

Pavlović je rekao da je glavna vest bila istraživanje CRTE, te istakao da je tek onda došlo do toga da ispliva kompletan omnibus istraživanja koje je rađeno.

- Videlo se da je to klasična obmana. Vrlo je moguće da je lista ''iscurela'' namerno, da bi se prekrilo to što je bilo istraživanje CRTE - izjavio je Pavlović u Novom vikend jutru Jovane Jeremić.

Autor: Pink.rs