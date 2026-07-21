Nemanja Starović podsetio na događaj od pre godinu dana: „Neka ovo bude opomena da se nikada više ne ponovi“

Nemanja Starović oglasio se na društvenim mrežama povodom godišnjice događaja za koji navodi da se odigrao ispred zgrade u kojoj živi njegova porodica.

U objavi je podsetio da su, prema njegovim rečima, pre tačno godinu dana učesnici protesta došli ispred njegove porodične adrese, ocenjujući da je reč o delu, kako je naveo, „kampanje nasilja, zastrašivanja i maltretiranja“.

„Želim da verujem u to da se danas bar neki od njih kaju zbog toga što su učestvovali u takvim aktivnostima“, napisao je Starović.

On je dodao da se nada da će snimci iz tog perioda ostati kao podsetnik na jedno teško vreme i upozorenje da se slične situacije više ne ponove.

„Neka ovakvi snimci ostanu svojevrsni spomenik jednom ludom vremenu i posluže kao opomena da nam se ništa slično nikada više ne ponovi“, poručio je Starović.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su u komentarima iznosili različita mišljenja o događajima na koje se osvrnuo.

Пре тачно годину дана блокадери су, у склопу своје беспризорне кампање насиља, застрашивања и малтретирања, дошли и под прозоре зграде у којој живи моја породица. Желим да верујем у то да се данас бар неки од њих кају због тога што су учествовали у таквим активностима. Нека… https://t.co/3nnK7RCA4Q — Nemanja Starović (@nstarovic) 21. јул 2026.

Autor: A.A.