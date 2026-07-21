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Nemanja Starović podsetio na događaj od pre godinu dana: „Neka ovo bude opomena da se nikada više ne ponovi“

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug video/Printscreen/Dopisnik Brisel ||

Nemanja Starović oglasio se na društvenim mrežama povodom godišnjice događaja za koji navodi da se odigrao ispred zgrade u kojoj živi njegova porodica.

U objavi je podsetio da su, prema njegovim rečima, pre tačno godinu dana učesnici protesta došli ispred njegove porodične adrese, ocenjujući da je reč o delu, kako je naveo, „kampanje nasilja, zastrašivanja i maltretiranja“.

„Želim da verujem u to da se danas bar neki od njih kaju zbog toga što su učestvovali u takvim aktivnostima“, napisao je Starović.

On je dodao da se nada da će snimci iz tog perioda ostati kao podsetnik na jedno teško vreme i upozorenje da se slične situacije više ne ponove.

„Neka ovakvi snimci ostanu svojevrsni spomenik jednom ludom vremenu i posluže kao opomena da nam se ništa slično nikada više ne ponovi“, poručio je Starović.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su u komentarima iznosili različita mišljenja o događajima na koje se osvrnuo.

Autor: A.A.

#Nemanja Starović

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