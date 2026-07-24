ZAKAZANA SEDNICA O NEPOVERENJU VLADI ĐURA MACUTA! Brnabić: Imamo 30 dana, ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament

Ana Brnabić govorila je o sednici Skupštine o poverenju Vladi Đure Macuta, ali i o reakcijama na izjave Jasmine Paunović, napadima na porodicu Aleksandra Vučića i stavu evropskih institucija.

Govor mržnje sve je češći u našem javnom diskursu. Da li je takav način komunikacije postao prihvatljiv kada je politički podoban? Postoji li granica između političke kritike i dehumanizacije? Zašto institucije i organizacije koje štite evropske vrednosti ćute kada to čini opozicija? O ovim temama govorila je predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić u emisiji "Uranak".

- Nije bilo reakcije. Sada je sezona godišnjih odmora i teško da ćemo pronaći nekoga pre septembra. Nisam razumela o čemu je govorila komesarka Marta Kos, sa kojom imam korektnu komunikaciju, odnosno na šta se odnosio njen tvit. Nisam videla nikakve napade na organizacije civilnog društva, svakako ne u poslednjih nekoliko dana ili nedelja. Nisam dobila nikakav odgovor, ali sam želela da skrenem pažnju na to kakvim je napadima izložena porodica predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jer je odavno meta tih napada prestao da bude samo on – kazala je Brnabić.

Ona je istakla da je, kada je reč o kampanjama targetiranja, porodica predsednika Srbije, prema njenim rečima, najveća žrtva.

- Ako govorimo o kampanjama targetiranja, onda je najveća žrtva porodica predsednika, a on na svojoj koži najbolje zna kako to izgleda. S druge strane, želela sam da skrenem pažnju evropskoj komesarki da ti napadi ne dolaze od bilo koga, već od gospođe Jasmine Paunović, koja je bila zamenica višeg javnog tužioca u Beogradu i dobitnica mnogobrojnih prestižnih nagrada koje su joj dodeljivale organizacije civilnog društva koje Brisel smatra najkredibilnijim, poput Evropskog pokreta u Srbiji i CRTA-e. To je osoba koja je 50 minuta širila mržnju, od rasizma, ksenofobije i mizoginije do antisemitizma, a dobila je nagradu "Doprinos godine Evropi". Za CRTA-u je bila "herojski glas" – objasnila je Brnabić.

Kako je dodala, želela je da Marta Kos zna na koji način, prema njenom mišljenju, postupaju organizacije koje se predstavljaju kao proevropske.

- Želela sam da Marta Kos zna kako se ponašaju organizacije koje se ovde definišu kao proevropske. Sve je postalo dozvoljeno dokle god ste protiv Aleksandra Vučića. Niko se nije oglasio, a prošla su tri dana. Ona je za Evropski pokret u Srbiji i dalje žena koja je za 2025. godinu predstavljala najveći doprinos Evropi, dok je za CRTA-u "herojski glas" – dodala je.

U ponedeljak glasane o poverenju vladi Đura Macuta Brnabićeva je istakla da će sednica Skupštine Srbije biti zakazana za ponedelajk, 27. juli, kada će se videti da li većina u parlamentu ima povernja u vladu Đura Macuta. - Imamo 30 dana (od glasanja nepoverenja Vladi) da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament - rekla je Brnabić i dodala da od tada ima 60 dana do izbora. Naglasila je i da će sednica parlamenta biti zakazana danas u 12 časova.

Kako je navela, može da se desi da parlament i dalje ima poverenje u Vladu premijera Macuta.

"Samo da vidimo da li parlament ima poverenje u vladu ili nema", dodala je ona.

Ona je navela da će danas održati pres konferenciju na kojoj će "imati da kaže nekoliko važnih stvari".

Ana Brnabić istakla je da iznete uvrede, prema njenom mišljenju, podležu odredbama krivičnog i prekršajnog zakonodavstva.

- Institucije moraju da rade svoj posao. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti mora da reaguje mnogo oštrije i jasnije, jer je to bio pedesetominutni festival mržnje – navela je.

Brnabić je rekla da su, pored uvreda i tvrdnji o porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, iznete i informacije koje su, prema njenim rečima, uznemirile javnost.

- Pored toga što je iznosila neverovatne laži o porodici predsednika Aleksandra Vučića i o njemu samom, iznete su tvrdnje koje su uznemirile javnost, a ona je u tome direktno učestvovala. Rečeno je da smo dali državljanstvo milionima Arapa. To je predstavljeno kao činjenica, uz poruku građanima da, kada ih vide na biračkom mestu, moraju da reaguju na određeni način. To je laž, uznemiravanje javnosti, stvaranje nenormalne atmosfere pred izbore i poziv na građanske sukobe. Tu postoji čitav niz mogućih krivičnih i prekršajnih dela. Zbog toga svi, od poverenika do tužioca, moraju da reaguju - – kazala je Ana Brnabić.

Autor: A.A.