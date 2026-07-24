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Dačić čestitao britanskom kolegi reizbor: Nastavljamo uspešnu saradnju Srbije i Velike Britanije u oblasti bezbednosti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je čestitku Šabani Mahmud povodom njenog ponovnog imenovanja na dužnost ministarke unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u novoj vladi, izrazivši zadovoljstvo što će dva ministarstva nastaviti kontinuitet uspešne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

„Povodom Vašeg ponovnog imenovanja na dužnost ministarke unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u novoj vladi, upućujem Vam iskrene čestitke i želim Vam mnogo uspeha u nastavku obavljanja ove odgovorne dužnosti.

Posebno me raduje što ćemo nastaviti dosadašnju uspešnu saradnju naša dva ministarstva, zasnovanu na međusobnom poverenju, partnerstvu i zajedničkoj posvećenosti očuvanju bezbednosti naših građana.

Uveren sam da ćemo i u Vašem novom mandatu nastaviti da unapređujemo saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, ilegalnih migracija, visokotehnološkog kriminala i drugih savremenih bezbednosnih izazova, na dobrobit naših država i građana.

Želim Vam mnogo uspeha u daljem radu“, navodi se u čestitki ministra Dačića.

Autor: S.M.

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