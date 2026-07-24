ZELENE TRAKE I ZABRANA ULASKA: Obeležene vikendice na Gazivodama, oglašeno da su u vlasništvu Ministarstva

Inspektori prištinske Agencije za šumarstvo zalepili su zelene trake na vikendice u mestu Međeđi Potok na jezeru Gazivode u Zubinom Potoku, kao i obaveštenje njihovim vlasnicima da je u njih zabranjen ulaz.

Kako su za Kosovo onlajn potvrdili meštani, inspektori su juče u pratnji policije obilazili vikendice i na svakoj od njih zalepili identična obaveštenja da objekti pripadaju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja.

Na obaveštenju se nalazi samo adresa u Prištini na kojoj se nalazi sedište Ministarstva poljoprivrede.

Prema navodima meštana, u pitanju je najmanje osam objekta na kojima je ostavljeno identično obaveštenje. Kažu da su inspektori obišli još objekata koji se nalaze duž jezera.

Autor: S.M.