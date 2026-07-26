NIKADA NISMO VIDELI TOLIKI BES KOD LJUDI U SRBIJI: Vučić o blokaderskim napadima na porodicu - Kao da nad nama sprovode neki eksperiment!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govorio je jutros o najvažnijim političkim temama, detaljima isplatama sredstava građanima, izborima, kao i skandaloznim izjavama bivše tužiteljke Jasmine Paunović.

Vučić je prethodnih nedelja obilazio građane i razgovarao sa njima, i istakao je da je najvažnije da čuje ljude, da ih sluša, i uvek mnogo toga nauči.

- Mogu da govorim višeslojno šta je to što sam i juče saznao i čuo slušajući ih, od toga da, prvo, kritika onoga što mi radimo. Najpre, kasne nam stvari, i sada, ljudi kažu to je strašno. Jeste. Ali mi pričamo ovde o nekim projektima koje ne bismo mogli ni da sanjamo od 1945. godine. Da pitate nekoga iz Kraljeva da li je mogao da sanja auto-put, svako će vam reći da nije ni sanjao - rekao je Vučić u Jutarnjem programu TV Prva, gde govorio o svim aktuelnim temama.

Predsednik dodaje da je za tunel ispod Kadinjače kod Užica, za koji kaže da je jedan od najgorih puteva u Srbiji, konačno završena tenderska procedura.

- Ja sam juče išao auto-putem Miloš Veliki do Požege. I svi idu tim auto-putem. Sećate se onih koji su pričali da će pasti Munjino brdo, Laz, a naravno sada svi idu tim auto putem. I onda u jednom trenutku kada siđete sa auto-puta kao da ste došli na seoski put. I vi sada znate da morate da radite napornije, jače, i da se borite da ljudima isporučite taj put. I gledamo kako da isporučimo taj put do Mačkata, i od Mačkata do Kotromana. Nažalost u BiH oni hoće od Pala pa ovamo da prave polu-profilni put, ne pravi auto-put. U svakom slučaju mi do Mačkata pravimo brzu saobraćajnicu, i da promenimo uslove života za Užice i čitav zlatiborski kraj - rekao je predsednik.

Dodaje i da užički zdravstveni centar mora da bude završen, i da su u pitanju ogromna sredstva.

- Da bi ljudi znali odakle te pare, ne padaju one sa neba. One dolaze napretkom ekonomije. To možete da gradite zato što ste uspešni ili neuspešni. Neki nisu izgradili nijednu bolnicu, zato što su bili neuspešni, a ne zato što su bili lošiji ljudi. Kada imate veliku stopu rasta, zato se ja nadam, a predviđa i MMF, da ove godine budemo treći u Evropi, a sledeće prvi. Ako je to tako, imaćemo novca da uložimo u svakojaka čuda - naglasio je Vučić.

On kaže da ljudi sada vide da se mnogo više ulaže, i hoće da se uradi što je moguće više.

- Ta vest iz Amerike je veoma dobra, mnogo nas je obradovala. Koliko će da traje videćemo. Kreću razgovori, biće ne laki, moramo da vidimo sada sa kim radimo nuklearne, energetske aranžmane, odakle imamo naftu i gas, koje kompanije upravljaju kojim preduzećima. Ljudi misle da je to strateški dijalog pa pričamo o suncu na Borskom jezeru i u Majamiju. Ne, to su teški pregovori, imajući u obziru poziciju SAD kao svetske sile, i nas koji smo mali, barem u globalnom smislu zavisimo od velikih sila - rekao je predsednik.

Kaže da pojedini poljoprivredni penzioneri, koji imaju relativno niske penzije, mogu da dobiju preko 50.000 dinara od države.

- Dakle, to je ogroman novac. To će ići 14. septembra, a ovo iz akcionarskog fonda 22. Sada 14. dodajemo za penzionere, a posebno ide za borce i one sa boračkom zaštitom, zatim za one sa socijalnim primanjima, i na to idemo ovo iz akcionarskog fonda, moraćemo i iz budžeta nešto da dodamo. Zakon je bio mnogo glupo napravljen, i mi sada onima koji su preminuli u međuvremenu moramo dati to što je zarađeno kroz Akcionarski fond - kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da smo bili na listi za američke takse od 12,5 posto, ali da smo skinuti sa te liste.

- Da vam otkrijem tajnu, dan pre toga smo skinuti sa liste! Mi vodimo razgovore i pregovore sa njima. Sačekaće verovatno kraj pregovora, ukoliko im to nije bila... Promenili su 9 zemalja. Vidite, niko me to nikada nije ni pitao. Iako su imali primedbe na prinudni rad zbog kineskih kompanija, ali smo prošli kroz sve nedirnuti. Evropska unija nije prošla nedirnuta kroz prinudni rad, i to je naša zasluga - dodao je Vučić.

Predsednik kaže da je video ljutnju kod ljudi zbog blokadera.

- I juče smo isto konstatovali Miloš Vučević koji je bio u Bačkom Sokocu, Ana je bila u Leštanima. Sve troje smo zaključili isto. Nikada nisu videli toliki bes ljudi kao zbog ovih napada na porodicu. Ne zbog moje porodice, ne interesuje ljude moja porodica, već njihova. Najpre su krenuli sa podelama u porodici. Kazali su da deke i bake nemaju pravo da odlučuju bilo šta. Starima su hteli da zabrane pravo glasa, to je bila prva faza. Onda smo došli u fazu uništavanja porodica, napada na roditelje, majku i očeve, onda napade na decu, gde vam deca nisu deca, otac i majka vam nisu otac i majka. To nikada u srpskom društvu niko nije radio. To pristojni ljudi nisu radili nigde u svetu. Nad nama kao da se sprovodi neki eksperiment, svaka srpska porodica je njihova meta, i žele da je razruše i unište - naglasio je Vučić.

Vučić kaže da želi da vidi porodice za istim stolom, da razgovaraju kada se ne slažu, da dele isti hleb i da zajedno gledamo kako zemlja ide napred.

- Vidite, ja govorim iz glave najčešće, i pripremam se za to, ne govorim napamet šta mi padne. Uvek se spremim, za svaki, i najmanji nastup, pa i za ovaj. I ne dolazim samo da odgovaram na pitanja, već i da kažem ono što sam isplanirao. Ja sam pogledao juče te ljude, i levo i desno od sebe, i naišao sam na potpuno istu reakciju. I to mi isto kaže Miloš, kao i Ana. Juče smo svi imali isti zaključak, neverovatan je bes kod ljudi. Mogli su ljudi sve da trpe, i da nam zatvaraju ekonomiju, univerzitete i škole, i da čekaju svaki dan dok neki satanističkim običajima zatvaraju ulice i sela. Sve su to ljudi mogli da istrpe, ali sada kada su udarili na porodicu bukvalno svakog građanina Srbije... Znate, da se neko stavi u poziciju moje majke. Moja majka, ja sam joj dete i beskrajno je volim, oni nju progone već 10 godina. Ok je da čujete bilo šta za Andreja ili mene, ali da li ste ikada od bilo koga u ovom gradu čuli nešto loše o mojoj majci. Pa lagali su za nju da je pobegla sa RTS u noći bombardovanja. Moja majka je te večeri bila zamenik urednika, sedela je u pres sobi, i slučajno je preživela bombardovanje. Zato što u tom trenutku nije bila u masteru. Dakle, ne postoji laž koju nisu izgovorili o toj starici - kazao je predsednik.

Vučić je otkrio da ga je Šešelj te večeri obavestio da je bombardovan RTS.

- Ja sam otkazao to veče onog Larija Kinga. Majka mi je bila tamo u trenutku kada je bombardovan RTS, ubijeno je 16 ljudi. Ne postoji laž koju nisu rekli. Tu je sada u pitanju svačija majka, svačija majka u Srbiji može kroz to da prođe. Samo zato što neko ko nema plan i program, nema o čemu da priča uopšte. Plate i penzije su tri i više puta veće nego u njihovo vreme. O čemu oni da pričaju. Onda moraju da pričaju o tome, majka ti nije majka, otac nije otac, deca ti nisu deca. Ko ste vi ljudi da rušite stubove društva - zapitao je Vučić.

Podseća da su blokaderi i njihovi novinari upadali u kol centre, i da je od toga napravljena afera.

- Mi u Kladovu, gde smo dobili 75 odsto, zakupili prostorije i oformili kol centar. Ja se pitam da li su ovi ljudi ludi i normalni. Ti ljudi su radili svoj posao, uobičajeni posao, kao u svakoj zemlji na svetu. To je kod nas normalno bilo do pre godinu i po dve. Svi smo to radili uvek, od 1995. godine, kada smo nešto naučili o politici. Niko nikome to nije prebacivao. Odjednom, u eri revolucije, ubačeno mnogo novca, ti silom svojih medija i društvenih mreža proglasiš ono normalno nenormalnim! Vi istog tog dana dolazite u Beograd na Banjicu, traže da vide papire. Šta vas briga šta je na papirima. Pogledajte dokle ide to licemerje, kao da su na nama isprobavali sve teorije ludosti. "Student zove"! Pa nama govorili da uznemiravamo, a sada će oni da uznemiravaju! To je akcija studenata za ove deke i bake koje su im na listi. Govorili nam da ne smemo da radimo od vrata do vrata, pa imate onda "Student u svakom selu"! Idu od vrata do vrata. Pa što ste lagali i obmanjivali javnost - zapitao je predsednik.

Vučić dodaje da su time sejali mržnju, i da prosečan gledalac Nove S i N1 gleda sve to.

- To su mnogo opasne stvari, i nije to naivno. Zato je važno da imamo izbore. Kažu da mi je Andrej polubrat. Sa Andrejem se čujem od 5 do 7 puta dnevno. Mi smo kao blizanci, i vi bratsku ljubav ne možete da uništite. Kažete da ćemo da bežimo? Možda mi izgubimo izbore, i ja ću da im čestitam, i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast, i smejaću im se u lice sve vreme. I iz pritvora i zatvora, i iz groba prkosno i ponosno. Zato što oni ne mogu da razumeju da se neko borio svim svojim srcem i idealmima, i uložio sve da ova zemlja napreduje - istakao je predsednik.

Nemam strah od bilo koga osim od Boga i suda istorije svog naroda, kazao je Vučić.

- Zamislite, prošle godine smo imali izbore u nemogućim uslovima, gde vladaju revolucija, ludilo, Robespjer, bolest vlada. Gde upucaju čoveka ispred Skupštine, niko ništa ne kaže. Gde Vasilije Lalović, otac i čovek, ubije sebe zbog pritiska, a advokatica mrtva ladna, koja ga je napadala. Kao što Milica Živković nije čovek, ne treba da se provodi istraga. Pitaju se zašto je policija ušla tamo, na mesto zločina, zato što je to sveto mesto rektorovo. Minut ćutanja toj devojci nisu održali, tom divnom detetu. I to dete nije bilo u ne znam kakvom stanju, mi to znamo iz istrage. Nešto se dogodilo, i istraga i dalje traje. Videli smo i po sadržaju i poruka i svega drugog da je bila potpuno svesno čeljade 15 minuta pre nego što se to desilo. Kao što su laži i oko Vasilija Lalovića - rekao je Vučić.

Kaže da niko od žrtava nije dobio ni izvini posle svega.

- Šta da radi supruga Vasilija Lalovića bez svog supruga. Troje dece ostalo, troje anđela joj ostalo, bez oca. Nisu za to krivi svi ljudi, za to su krivi organizatori. Imate te bezobraznike, te foteljaše, od Paunovića, Kokanovića, Bakića, Jaćimovića... Svi ovi tamo u Novom Sadu, Pogačar i tako dalje. To su sve tipovi bez ikakvog znanja i obrazovanja, koji su umislili da su elita, i kako bi trebalo da vode državu. Kao i ovi sa N1. Nema stvari koje nisu slagali, od Jovanjice, Valjeva, do zvučnog topa. Narod je dobar, ali je podlegao tim strašnim lažima i pritiscima. Jeste li vi videli onog novinara FoNeta, koji je stalno u alkoholisanom stanju, ali je dobar čovek. On kaže zna da je bio zvučni top, kaže rekao mu prijatelj. Ovom rekla frizerka, ovom rekao drugar... Sada kada tužilaštvo izađe onda ćete videti kako je laž izgrađena i milion puta ponovljena - kaže Vučić.

O izjavama Jasmine Paunović, Vučić kaže da su ti i takvi ljudi, koji bi ubijali i protivpravno hapsili ljude, i broje krvna zrnca porodicama, to su ljudi koji su bili tužioci i ljudi koje nagrađuje Evropa.

- Toliko o tome koliko kontrolišem sudstvo i tužilaštvo. Ali to je tako zato što stranci, kada sprovode revoluciju u nekoj zemlji, oni uvek traže u sistemu takve neobrazovane, slabiće, te koji klimaju glavom. Ovaj čovek, Dejan Lučić, je imbecil. Milovan Brkić je pokvarenjak i lažov, ali nije glup. Ali ona tom imbecilu govori tako je, tako je, zato što ceo život govori tako je. Dok sam ja u Njujorku, Moskvi, Parizu, Pekingu, dok razgovaram o platama i penzija radnika, oni imaju sve vreme ovog sveta da nam ruše zemlju. I uvek traže najgore među nama. Ali to ponavljam nije naš narod. Ljudi su dobri, u najboljoj veri pomislivši da je to istina, hteli da se izbore za bolju Srbiju. Moramo da razgovaramo sa narodom - rekao je Vučić.

Dodaje da je i dalje šokiran zbog neobrazovanosti i stavova Jasmine Paunović.

- Ti prihvataš takve stavove, i učestvuješ u tome. Ja imam troje svoje dece. Ponekad pomognem, ne mogu da kažem, izdržavam i četvrto. Imam u široj porodici i one koji nisu strejt već su gej. O tome sam već govorio jednom. I beskrajno ih volim. Vičete Vučiću pederu, nisam, moram da vas razočaram. Vičete Vučiću šiptare. Mene najviše mrze Albanci na KiM. Ne postoji čovek kog toliko mrze kao mene. Sve druge vole. Zato je Kurti podržavao blokadere, kao i Plenković. I na kraju se pitate šta oni nude narodu. Ne nude ništa, nude mržnju i podele - naglasio je predsednik.

Nakon što je prikazana izjava Jasmine Paunović, Vučić pita kako smo mogli da dozvolimo da jedan prevarant poput Ceptera finansira jednog imbecila i omogući mu da ima emisiju, misleći na Dejana Lučića.

- Sada ću vam reći gde je moja krivica. O ovoj ženi neću ništa reći, dobro je da ona zna sa više izvora sve. Tu je problem samo kako to moja majka preživljava, što se mene tiče... Ona se sekira, ali šta, kao što vidite preživljava. Ali nije ovo napad na moju majku, ovo je napad na svakog čoveka i oca u Srbiji. Sve to možete ostaviti po strani. Ja ću vam reći gde je tu koren. Negde 2014, 2015. godine, Milovan Brkić krenuo je da ucenjuje, to svi znaju u gradu. On je opskuran tip, lud i inteligentan, ali i lažov, može da izmisli šta hoćete. Nema stvari koju nije izmišljao, i svi su mu plaćali reket. Ja na to nisam pristao, i zato sam mu uvek bio meta - kaže on.

Vučić ističe da je jutros razgovarao sa Ljiljanom Smajlović o tome, i da su isti stav imali i pre 10 godina.

- Da se ne ulazi u blato, ne demantuje. Međutim onda takve gluposti i laži postaju istina. I onda se dogodilo da Marinika Tepić, koju sam ja doživljavao kao ozbiljnu političarku, ponavlja ono što piše Milovan Brkić. Onda sam shvatio da svi oni pričaju iste te gluposti, i sada vi ne možete protiv toga da se izborite. U eri društvenih mreža, ljudi počnu da pričaju svi o tome. Da li ste vi čuli da sam ja nekada rekao da Boris Tadić nije Srbin? Ja bih mnogo toga imao da kažem o njemu, da je loše vodio politiku, ali je on Srbin po rođenju, i ja nikada nisam naseo na trikove Milovana Brkića. A mi sada na njihovoj listi imamo od Milovana Brkića do Milovana Brkića. To je toliko malo znanja i marljivosti, razorili bi nam zemlju. Njima je najvažniji čovek onaj što je srozao dinar za 50 odsto, onaj Šoškić. Pa jel vi hoćete sve da razorite - rekao je predsednik.

Kaže da se ne plaši ničijih sudova, i da će se svaki Srbin ponositi njegovom odbranom, kada dođe blokaderska "pravda".

- Koga ćete iz porodice da mi gonite, kada niko nije moj. Otac mi nije otac, majka mi nije majka... - rekao je Vučić.

O rasističkim izjavama Jasmine Paunović na račun Arapa, predsednik je rekao da je svako slovo i svaka reč za specijalizovanu ustanovu.

Zatim su prikazane izjave Dejana Lučića i bivše tužiteljke da će se u Srbiju doseliti milion Izraelaca, Vučić kaže da bi za ovakve slučajeve trebalo da se obrate Lazi Lazarević.

Jasmina Paunović je potom nastavila da tvrdi da će Vučić uvesti vanredno stanje u slučaju poraza na izborima, i da je "njihova", blokaderska strana, spremna za to.

- Znali smo, oni su bili spremni za to 15. marta, ali su se iznenadili nivoom otpora, i kada su shvatili da bi cena bila previsoka, onda su odustali. Vi ovde vidite jednu stvar koja je notorna laž. Stalno govore da neću da priznam ili zakažem izbore. Da ću izvesti specijalce. Aleksandar Vučić nikada nije izveo ni vodene topove koji su svakog dana u upotrebi u Albaniji... Nijednom ništa nikada nismo izveli, po pola sata su tukli policajce i gađali ih, a onda bi posle policija sa minimalnom silom intervenisala. Nisam ja ubio Ranka Panića, nego oni - rekao je predsednik.

Potom je prikazan nastavak dijaloga Jasmine Paunović i Dejana Lučića, gde njih dvoje raspravljaju o mogućnosti da žene uvedu embargo na "onu stvar" ako im muževi glasaju za SNS.

- Ovo je strašno, da neko brak svede na to. I šokiran sam nereagovanjem državnih organa. Ali ima jedna dobra stvar tu. Da su baš ovo ljudi koji bi da menjaju Srbiju. A mi moramo da radimo još više. A ovo je sramota, ovo je takva građanska sramota, takav nivo građanske nepristojnosti, da ne znam šta bih rekao - rekao je Vučić.

Vučić ističe da su naši tužioci najvećim delom obrazovaniji, pametniji moralniji ljudi od Jasmine Paunović.

- Ali ima i ovakvih, nema sumnje. I dalje nam je deo pravosuđa okupiran spolja. Jel moguće ljudi da imate Bjelogrlića koji kaže da nećemo moći da preživimo ako se sve ne promeni. Čovek koji ima milione prihoda, zvaničnih prihoda. Država nije igračka, to je mnogo više od kućnog saveta. Ako se na ovakav način odnosite prema porodicama, prema braku kao instituciji, prema ljudima koji drugačije misle, prema starijima, roditeljima, majkama i očevima, možete da mislite šta bi radili da dođu na vlast. A vrlo su blizu, gotovo su pobedili, posebno ako slušate predstavnike CRTE - kaže predsednik.

Vučić ističe da ako u novembru budu parlamentarni izbori, onda predsednički možda budu u januaru.

- A ako u oktobru budu parlamentarni, onda predsednički mogu biti i krajem decembra - rekao je predsednik.

Vučić je zapitao zašto da idemo na izbore, ako blokaderi neće priznati ukoliko izgube.

- Ipak ćemo ići na izbore, mi smo ozbiljna država. Mi ćemo imati listu mnogo mlađih ljudi nego što je njihova lista. Ja ću biti među starijima na toj listi, na koje god mesto da me stave. 250, 72, prvo, treće, svejedno mi je. I ljudi mogu da vide sada. Samo mi recite, šta će Srbija da dobije ako izaberu Kokanovića? Ja sam možda preterao kada sam rekao da je makro, on bi to želeo da bude - kaže Vučić.

Predsednik kaže da večeras, u 18 časova, ide u Banovo polje kod Bogatića, i da će tamo razgovarati sa ljudima.

- Ali bih da se zahvalim svim građanima Srbije, koji su podržavali politiku ozbiljnosti i odgovornosti. Mi ćemo svoje ideje, plan i program, čuvati i štititi ga i boriti se. Plan je da se Srbija razvija, da plate i penzije rastu, da čuvamo porodicu i svoju zemlju, i beskrajno hvala svim ljudima. Samo da vam kažem najnoviju vest, stiglo nam je tačno 10.000 prijava na "Ko si bre ti". I odgovorićemo na sve - rekao je Vučić.

Autor: A.A.