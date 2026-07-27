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Đurđević Stamenkovski: Rade se izmene Zakona o radu, usklađujemo radno zakonodavstvo sa EU

Izvor: Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je danas da se radi na usklađivanju radnog zakonodavstva Srbije i Evropske Unije, što uključuje nacrt izmena Zakona o radu i nacrt novog Zakona o radnim praksama.

Đurđević Stamenkovski je na sednici skupštinskog Odbora za rad socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva rekla da država učestvuje u "tvining projektu" sa zemljama Evropske unije koji se bavi usklađivanje radnog zakonodavstva Srbije.

Održano je, čini mi se, 7 sastanaka fokus grupa, na kojima su eksperti u okviru 'tvining projekta' razmatrali, zajedno sa našim partnerima i socijalnim partnerima kako da dobijemo što bolji predlog verzije Zakona o radu", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Autor: A.A.

#Milica Đurđević Stamenkovski

#ministarka

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